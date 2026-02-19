KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neue Songs, neue Stimmen, neue Jury: "Dein Song" Staffel 18

Junge Talente und musikalische Prominenz ab 23. Februar 2026 auf kika.de, in der KiKA-App und bei KiKA im TV

Ab dem 23. Februar 2026 heißt es bei "Dein Song" (ZDF) wieder: Bühne frei für junge Musikideen! 13 Nachwuchs-Songwriterinnen und -Songwriter sowie ein Songwriting-Duo starten in eine neue Runde des erfolgreichen Nachwuchs-Contests. In der 18. Staffel zeigen die Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren, wieviel Kreativität, Gefühl und Ambitionen in ihren selbstgeschriebenen Kompositionen stecken. Welche Talente erfahren die größte Entwicklung auf dem Weg zum Titel "Songwriter*in des Jahres" 2026?

Kreative Impulse gibt es auch durch die neu formierte "Dein Song"-Jury: Singer-Songwriterin Madeline Juno, "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate sowie Sängerin und Produzentin Aisha Vibes begleiten die Teilnehmer*innen mit Feedback und ihrer wertvollen musikalischen Erfahrung. Durch die Staffel führen erneut der Schweizer Luca Hänni und Content Creatorin Jeannie Naomi Wagner.

Die Fans verfolgen die "Dein Song"-Reise über vier Wochen hinweg in 16 Folgen - immer montags bis donnerstags auf kika.de, in der KiKA-App und um 19:25 Uhr bei KiKA sowie im ZDF-Streamingportal und in der ZDFtivi-App. Alle Folgen stehen am jeweiligen Ausstrahlungstag bereits ab 5:00 Uhr morgens online first auf den ZDF- und KiKA-Plattformen bereit.

Los geht es mit der Castingrunde auf Schloss Biebrich in Wiesbaden - mit dabei sind:

Rina (14) & Aljosa (18) aus Herzogenaurach mit "Without You"

Leander (16) aus Meißen mit "Deeper Than The Sea"

Richard (17) aus Essen mit "Summers Of The Past"

Matilda (14) aus Schwetzingen mit "Dann bist du frei"

Tom (16) aus Dormagen mit "Lovesongs"

Lu (15) aus Lichtenfels mit "Ich bin wer ich bin"

Marvin (18) aus Puschendorf mit "Get Up Now"

Timm (14) aus Gescher mit "Familie ist für mich alles"

Klara (15) aus Erlangen mit "Wasted Time"

Samuel (13) aus Renningen mit "Come On, I'm Waiting"

Luis (17) aus Eltville-Erbach mit "Irgendwo dazwischen"

Neyla (14) aus Dresden mit "Unconditional"

Lea Lilith (16) aus Hofheim am Taunus mit "Our Song"

Asmina (16) aus Minden mit "Uh Oh (Baby Here We Go Again)"

Zehn Nachwuchs-Songwriterinnen und -Songwriter qualifizieren sich anschließend für das Songwriting-Camp, das erstmals am Zukunftsort "Wir bauen Zukunft" in Gallin (Mecklenburg-Vorpommern) stattfindet. Dort arbeiten die Jugendlichen gemeinsam mit der "Dein Song"-Band an ihren Songs, tauschen Ideen aus und erleben bei Outdoor-Aktionen, wie eng Kreativität und Nachhaltigkeit zusammengehören. Für die sieben besten Acts geht es gemeinsam mit den prominenten Musikpatinnen und -paten auf die Balearen-Inseln Ibiza, um ihren Songs den letzten Schliff zu geben. Als Patinnen und Paten mit dabei sind Marti Fischer, Loi, Esther Graf, LOTTE, Leslie Clio, Tom Twers und Levent Geiger. Als Höhepunkt und Abschluss der Staffel steigt das Finale am 20. März 2026 um 19:05 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App, live bei KiKA und im ZDF-Streamingportal sowie in der ZDFtivi-App.

Begleitet wird die 18. Staffel mit exklusivem Content auf den "Dein Song" TikTok- und -Instagram-Channels. Hostin Jeannie Naomi Wagner fordert die Kandidatinnen und Kandidaten in musikalischen Challenges heraus und blickt hinter die Kulissen des Wettbewerbs.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

