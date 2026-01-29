KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neue Vorschul-Animationsserie "Die Werkel-Ferkel" ab 16. Februar 2026 bei KiKA

Kreative Schweinchen zeigen Teamgeist, Tatendrang und Spaß am Selbermachen

Ein Problem entsteht, und sie sind zur Stelle: Die drei Handwerker-Schweinchen Cornelia, Caesar und Charlie lösen mit Fantasie und Teamgeist selbst die verrücktesten Bauaufträge - und machen Vorschulkindern Lust aufs Selbermachen. Die neue Animationsserie "Die Werkel-Ferkel" (ZDF) ist auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App ab 2. Februar 2026 verfügbar und wird im TV ab 16. Februar 2026, täglich um 18:35 Uhr gezeigt.

"Die Werkel-Ferkel" zeigen, wie viel Spaß gemeinsames Handeln und kreative Lösungen machen und wie stärkend sie wirken. Die Serie macht deutlich, dass zusammen alles möglich ist und fördert so spielerisch den Teamgeist. Die drei stürzen sich mit so viel Begeisterung ins Bauen, dass sie regelmäßig über das Ziel hinausschießen. Ihr überbordender Eifer sorgt für komische Momente und motiviert Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, selbst aktiv zu werden und eigene Ideen umzusetzen.

Die Vorschul-Animationsserie wurde von XILAM Animation produziert und ist in Zusammenarbeit mit BBC, France Télévisions und dem ZDF entstanden. Verantwortlicher Redakteur ist Marcus Horn.

Zum Inhalt: Willkommen in Wiesenwald, wo drei quirlige Handwerker-Schweinchen jeden Tag lustige Dinge bauen. Wann immer die Werkel-Ferkel Cornelia, Caesar und Charlie gerufen werden, machen sie das Unmögliche möglich. Voller Begeisterung starten neue Bauprojekte: Vom fliegenden Baumhaus bis zur genialen, Musik-machenden Brücke. Eine quietschende Tür reparieren? Ein riesengroßes Brettspiel erfinden? Mal kracht's, dann klappt's. Im Weg steht ihnen nur einer: Wilf, der Wolf, der immer schlechte Laune hat. Bis die Werkel-Ferkel sogar dafür eine Lösung haben.

