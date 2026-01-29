KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Streaming-Highlights aus dem KiKA-Netzwerk im Februar (2/2026)

Die Highlights im Überblick:

Ab sofort Neue Ausgabe: "Die beste Klasse Deutschlands - Schulbattles" (KiKA)

Ab 2. Februar 2026 Premiere: "Die Werkel-Ferkel" (ZDF)

Ab 3. Februar 2026 Premiere: "Die Allstars-WG - Setzt die Segel!" (ZDF)

Ab 6. Februar 2026 Olympische Winterspiele auf kika.de und in der KiKA-App

Ab 8. Februar 2026 Angebote zum Safer Internet Day

Ab 23. Februar 2026 Neue Staffel: "Dein Song" (ZDF)

Neue Ausgabe: "Die beste Klasse Deutschlands - Schulbattles" (KiKA), ab sofort

Quizshow | für Grundschulkinder

Spannende Wissensduelle und neue Quizchallenges erwarten die 32 qualifizierten Klassen aus ganz Deutschland bei den "Schulbattles". In acht Livestreams treten jeweils vier Klassen gegeneinander an. Durch das Event führen im Wechsel die "KiKA LIVE"-Moderierenden Sarah und Ben sowie die "Schulbattle"-Hosts Dilara und Lukas. In der KiKA-Quiz-App kann das Publikum live mitquizzen. Wer sich den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" sichert, entscheidet sich im Superfinale am 29. Mai 2026 bei KiKA.

Wo schauen? Die ersten "Schulbattles" sind bereits ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar und werden mittwochs, um 15:00 Uhr mit weiteren Battles live auf kika.de, in der KiKA-App und auf dem KiKA YouTube-Kanal ergänzt.

Premiere: "Die Werkel-Ferkel" (ZDF), ab 2. Februar 2026

Animationsserie | für Vorschulkinder

Ein Problem entsteht und sie sind zur Stelle: Die drei Handwerker-Schweinchen Cornelia, Caesar und Charlie lösen mit Fantasie und Teamgeist selbst die verrücktesten Bauaufträge: Vom fliegenden Baumhaus bis zur genialen, Musik-machenden Brücke. Mal kracht's, dann klappt's.

Wo schauen? Die ersten 26 Folgen von "Die Werkel-Ferkel" sind ab 2. Februar 2026 auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App verfügbar.

"Die Allstars-WG - Setzt die Segel!" (ZDF), ab 3. Februar 2026

Doku-Soap | UT | für Preteens

Fünf ehemalige WG-Mitbewohner*innen treffen sich für ein langes Wochenende in den Niederlanden. Die Jungen und Mädchen reisen mit einem Segelschiff über das Ijsselmeer, lernen Segeltipps, erleben spannende Herausforderungen und drehen einen eigenen Piratenfilm. Daneben tauschen sie sich über ihre WG-Erfahrungen aus und wachsen als Gruppe zusammen.

Wo schauen? Die 6-teilige deutsche Doku-Soap ist ab 3. Februar 2026 wöchentlich mit einer neuen Folge auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Olympische Winterspiele auf kika.de und in der KiKA-App, ab 6. Februar 2026

Sportevent & Mitmach-Aktion | für Grundschulkinder & Preteens

KiKA begleitet zusammen mit der ARD-Sportschau die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026 und sorgt für ein kindgerechtes Sportevent mit Weltklasse. Kinder können mit Video-Nachrichten ihre Fragen an Expert*innen und Profis stellen und bekommen direkt während der Übertragungen eine Antwort. Bis zum 8. Februar 2026 können sie ihre Fragen als Video-Nachrichten an Sportstars und Expert*innen stellen. Weitere Informationen gibt es unter kommunikation.kika.de.

Wo schauen? Tägliche Zusammenfassungen aller Wettkampftage und viel Wissenswertes rund um das Thema Wintersport sind ab 6. Februar 2026 in der KiKA-App und auf kika.de zu finden.

Angebote zum Safer Internet Day, ab 8. Februar 2026

Medienpädagogische Angebote | für Grundschulkinder & Preteens

Anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar 2026 widmet sich KiKA dem Thema Künstliche Intelligenz und zeigt, wie Kinder KI sinnvoll nutzen können. Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) stellt am 8. Februar 2026 die Frage "KI: Wie funktioniert das?"und für Preteens geht "handy_crush"-Host Noel Dederichs am 12. Februar 2026 live auf TikTok - diesmal mit Technikexperte @mariusfuxs. Im einstündigen Livestream dreht sich alles um die Frage: Muss es wirklich immer die neueste Technik sein?

Wo schauen? Das Medienmagazin "Team Timster" sowie weitere medienpädagogische Angebote wie "Checker Tobi - Der Künstliche Intelligenz-Check", "Checker Webshow: KI - Gehört die Zukunft den Maschinen?" (beide BR), "neuneinhalb: ChatGPT im Klassenzimmer - Nie wieder Hausaufgaben?" (WDR), "logo! no.front" und die "PUR+"-Ausgabe "Was kann künstliche Intelligenz" (beide ZDF) sind ab 8. Februar 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Neue Staffel: "Dein Song" (ZDF), ab 23. Februar 2026

Songwriter-Wettbewerb | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Für 13 junge Songwriter*innen und ein Songwriting-Duo startet im Februar ein aufregender Kompositions-Wettbewerb. Nach der ersten Castingrunde auf Schloss Biebrich in Wiesbaden geht es für zehn Songwriting-Talente weiter in das neue Songwriting-Camp, bei dem nur die sieben stärksten Songs es in die nächste Runde schaffen, die die Talente mit ihren prominenten Musikpatinnen und Musikpaten nach Ibiza führt.

Wo schauen? Zu sehen ist die musikalische Reise in 16 Folgen, immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr bei KiKA - die Folgen stehen bereits ab 5:00 Uhr morgens am Ausstrahlungstag online first auf kika.de und in der KiKA-App zur Verfügung.

