Jetzt vormerken: Das KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt

Liebe Produzent*innen und Kreativschaffende im Kindermedienbereich,

bitte notieren Sie sich schon jetzt den Termin für das KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt. Die Veranstaltung wird parallel zum Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz stattfinden.

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026, ab 15:00 Uhr

Ort: STUDIOPARK KinderMedienZentrum, Erich-Kästner-Straße 1a, 99094 Erfurt

Die offizielle Einladung mit einem Überblick über das Programm sowie den Link zur Anmeldung verschicken wir im April 2026.

