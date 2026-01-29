PRESSEPORTAL Presseportal Logo

KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Jetzt vormerken: Das KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt

Erfurt (ots)

Liebe Produzent*innen und Kreativschaffende im Kindermedienbereich,

bitte notieren Sie sich schon jetzt den Termin für das KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt. Die Veranstaltung wird parallel zum Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz stattfinden.

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026, ab 15:00 Uhr

Ort: STUDIOPARK KinderMedienZentrum, Erich-Kästner-Straße 1a, 99094 Erfurt

Die offizielle Einladung mit einem Überblick über das Programm sowie den Link zur Anmeldung verschicken wir im April 2026.

Herzliche Grüße

Ihr Team der KiKA-Unternehmenskommunikation

KiKA von ARD und ZDF

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF
Unternehmenskommunikation
Gothaer Straße 36
99094 Erfurt
Telefon: +49 361.218-1827
E-Mail: kommunikation@kika.de
kommunikation.kika.de

