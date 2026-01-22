KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Sieben KiKA-Angebote für Grimme-Preis nominiert

Qualitätsangebote aus dem Netzwerk von ARD und ZDF für junge Zielgruppen im Wettbewerb um renommierte Auszeichnung

Erfurt (ots)

Die Bekanntgabe der Nominierungen für den 62. Grimme-Preis unterstreicht die besondere Qualität öffentlich-rechtlicher Kindermedien und die Rolle von KiKA als gemeinsames Netzwerk von ARD und ZDF. Mit sieben Nominierungen, darunter sechs Premiere-Produktionen, zeigt KiKA die Vielfalt, Qualität und Relevanz des öffentlich-rechtlichen Angebots. In der Kategorie "Kinder & Jugend" stehen "KiKA LIVE Style Stars" (KiKA), "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA), "Lenas Hof" (ZDF), "Löwenzahn: Jung und Alt - Gemeinsam durchs Leben" (ZDF), "Sieger sein!" (MDR/SWR/WDR) und "PUR+" (ZDF) zur Auswahl. Hinzu kommt "Die Sendung mit der Maus - Felix Nussbaum" (WDR), die ebenfalls in den Angeboten von KiKA zu sehen war. Verliehen wird der Grimme-Preis im März 2026 in Marl. Eine Auswahl der nominierten Angebote ist aktuell auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"KiKA LIVE Style Stars" (KiKA): Kreative Modetalente konnten auf ihrem Weg zur eigenen Modekreation begleitet werden - von der ersten Idee bis zur großen Laufsteg-Präsentation. In einem dreitägigen Workshop an der AMD Akademie Mode & Design in München entwickelten sechs Teilnehmende ihre persönliche Kollektion. Den Abschluss bildete eine große Live-Show in Erfurt, bei der die finalen Outfits auf dem Catwalk vor der prominenten Jury gezeigt werden. Verantwortlich bei KiKA ist Miriam Steinhoff unter redaktioneller Mitarbeit von Tina Wilß.

"Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA): Tom ist zehn Jahre alt, liebt den Weltraum, feste Regeln und fühlt sich oft anders als andere Kinder. Als er mit seinen Geschwistern die Sommerferien bei den Großeltern auf dem Land verbringen muss, ist das für ihn eine Katastrophe. Doch mit Logbuch, Astronautenanzug und Fantasie entdeckt Tom Schritt für Schritt eine neue Welt und lernt, Veränderungen zu meistern. Der Familienfilm ist eine Kino-Koproduktion von Leitwolf Film. Verantwortliche Redakteur*innen sind Holger Hermesmeyer (NDR), Patricia Vasapollo (hr) und Stefan Pfäffle (KiKA).

"Lenas Hof" (ZDF): Mitten im Wald liegt Lenas Bauernhof. Alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere leben hier, gelegentlich kommen auch wilde Tiere aus dem Wald zu Besuch. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, andere Interessen, Stärken, Schwächen und Vorlieben. Diese Vielfalt macht Lenas Hof aus. "Lenas Hof" ist eine Produktion von Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.

"Löwenzahn: Jung und Alt - Gemeinsam durchs Leben" (ZDF): Jakob ist zunächst unsicher, ob ein Tag mit Fritz' älterer Freundin Marie Spaß machen kann. Doch ihre gemeinsame Begeisterung fürs Fotografieren bringt Jung und Alt näher zusammen. Ausgerechnet auf einem Friedhof entsteht eine unerwartete Verbindung, die mehr Gemeinsamkeiten offenbart als erwartet. Die nominierte Folge ist eine Produktion von Studio TV Berlin. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Karin Pilz.

"PUR+" (ZDF): Seit 1995 begeistert das Wissensmagazin "PUR+" mit Reportagen, Experimenten und Selbstversuchen und bringt Kinder zum Staunen und Nachdenken. In der Spezial-Kategorie wird "PUR+" für seine Themenvielfalt, Kontinuität und Plattform-Präsenz nominiert.

"Die Sendung mit der Maus - Felix Nussbaum" (WDR): Die Sendung erzählt die Geschichte des jüdischen Malers Felix Nussbaum, an den ein Stolperstein erinnert. Clarissa Corrêa da Silva folgt seinen Lebensstationen und zeigt, wie das Maus Team gemeinsam mit dem Trickstudio Lutterbeck ein lange verschollenes Trickfilm Drehbuch von Nussbaum und seinem Freund Michael Loewen als Animation umsetzt. Die Folge erklärt kindgerecht sein Leben, seine Verfolgung im Nationalsozialismus und seine Bedeutung anlässlich des Gedenktages für die Opfer des NS-Regimes. "Die Sendung mit der Maus" ist eine Produktion des WDR. Redaktionell verantwortlich zeichnen Nils Wohlfarth und Jens Opatz.

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehproduktionen in Deutschland. Seit 1964 würdigt das Grimme-Institut Sendungen und Formate, die sich durch besondere Qualität, Relevanz und journalistische Sorgfalt auszeichnen.

