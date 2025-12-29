KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA Award 2026"- jetzt mitmachen und mitgestalten

Ab sofort für die Jury bewerben, Engagement-Projekte einreichen und Stars nominieren

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am 24. April 2026 feiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF den "KiKA Award" mit einer großen Live-Show für die ganze Familie. Die Awards werden an beliebte Persönlichkeiten aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen vergeben und zeichnen Projekte aus, die sich mit Leidenschaft und Engagement für eine bessere Zukunft einsetzen.

"KiKA LIVE" (KiKA), "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb), "Tigerenten Club" (SWR), "Dein Song" und "logo!" (beide ZDF) unterstützen den "KiKA Award" (KiKA/ZDF/ARD) und übernehmen die Patenschaften für Preiskategorien wie Film & Serie, Musik und Sport über Social Media bis hin zu sozialem Engagement und dem KiKA-Lieblingsmenschen.

Das KiKA-Publikum entscheidet über die Nominierungen, Preisträgerinnen und Preisträger. Damit bietet der "KiKA Award" jungen Menschen die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken und ihre Stimme einzubringen - und das ab sofort in gleich drei Bereichen:

Aktion 1: Werde Teil der Jury!

Beim "KiKA Award" bestimmen allein die Kinder und Jugendlichen, wer in der Show ausgezeichnet wird. Dafür werden 30 Mädchen und Jungen gesucht, die als Jury-Mitglieder über die Preisträger*innen entscheiden. Bewerbungen sind bis 18. Januar 2026 auf kika.de möglich.

Aktion 2: Zeig dein Engagement!

Die Kategorie "Engagement" zeichnet Projekte aus, die die Welt ein Stück besser machen - ob für Menschen, Tiere, Umwelt. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Gruppen bis 18 Jahre auf kika.de bis zum 8. Februar 2026. Drei Projekte schaffen es ins Online-Voting, das im April 2026 startet.

Aktion 3: Nominiere deine Stars!

Auch bei den prominenten Preisträger*innen haben Kinder und Jugendliche das letzte Wort. Bis zum 8. Februar 2026 können sie ihre Lieblingsstars aus den Bereichen Sport, Film & Serie, Musik, Content Creation und KiKA nominieren. Die Abstimmung beginnt am 20. März 2026 auf kika.de.

Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für das ZDF zeichnet Dorothee Herrmann verantwortlich und für die ARD übernimmt Nicolas Caspar (SWR) die Redaktion.

Weitere Informationen und Bewerbungsdetails finden Sie auf kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell