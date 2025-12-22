Streaming-Highlights im Januar bei KiKA (1/2026)

KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Highlights im Überblick:

Ab sofort Neue Staffel "My Move - Vol. 5" (rbb)

Ab sofort Neue Staffel "Checkpoint" (ZDF)

Ab 1. Januar 2026 "Der Club der hässlichen Kinder" (NDR)

Ab 11. Januar 2026 "Der Junge und die Wildgänse" (MDR)

Ab 14. Januar 2026 Staffel 23: "Die beste Klasse Deutschlands - Schulbattles" (KiKA)

Ab 17. Januar 2026 Neue Folgen: "Stark mit Fidi" (KiKA)

Neue Staffel "My Move - Vol. 5" (rbb), ab sofort

Tanzdokumentationsshow | UT | für Preteens

Die neue Staffel widmet sich der Hip-Hop-Kultur und der Suche nach außergewöhnlichen Tanz-Talenten in Berlin und Brandenburg. In Castings präsentieren junge Hip-Hoper*innen ihr Können vor erfahrenen Judges. Die Besten treten in Halbfinale und Finale in intensiven Battles gegeneinander an und müssen schließlich die prominent besetzte Jury überzeugen.

Wo schauen? Die zwölf Folgen der neuen Staffel "My Move - Vol. 5" sind ab sofortauf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Neue Staffel "Checkpoint" (ZDF), ab sofort

Experimente-Show | für Preteens

"Checkpoint" lässt Jugendliche spannende Experimente erleben: Mit ungewöhnlichen Tests, Spielen und Duellen werden Neugier und Forscherdrang geweckt. In der neuen Staffel bringt das Testteam Feuer mit Schallwellen zum Tanzen, dreht eine ganze Küche, um Kuchenteig zu rühren, und baut eine Futtermaschine, die einen im Bett mit Pommes und Marmeladenbrot versorgt.

Wo schauen? Die zehn Folgen der neuen Staffel "Checkpoint" sind ab sofortauf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Der Club der hässlichen Kinder" (NDR), ab 1. Januar 2026

Jugendfilm | UT & AD | für Preteens

In einem Staat, der unter Präsident Isimo radikale Sauberkeit und Perfektion verlangt, gerät der schüchterne Paul ins Visier des Regimes. Ein angeblicher Schulausflug entpuppt sich als Bedrohung für 'hässliche' Kinder. Auf der Flucht entdeckt Paul die Wahrheit und schließt sich anderen Kindern an, um sich mutig gegen das System zu stellen.

Wo schauen? Der niederländische Jugendfilm ist ab 1. Januar 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Der Junge und die Wildgänse" (MDR), ab 11. Januar 2026

Spielfilm | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Der 14-jährige Thomas möchte seine Ferien lieber mit Videospielen verbringen, doch er landet bei seinem Vater in der Camargue. Dieser erforscht bedrohte Wildgänse und plant ein ungewöhnliches Projekt: Gemeinsam sollen sie den Junggänsen eine sichere Flugroute von Norwegen nach Frankreich zeigen. Widerwillig beginnt Thomas zu helfen und wächst dabei über sich hinaus.

Wo schauen? Der französisch-norwegische Spielfilm ist ab 11. Januar 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Staffel 23: "Die beste Klasse Deutschlands - Schulbattles" (KiKA), ab 14. Januar 2026

Quizshow | für Grundschulkinder

Jeweils vier Klassen sind live ins "Die beste Klasse Deutschlands"-Studio zugeschaltet, wo die "KiKA LIVE"-Moderierenden Sarah und Ben sowie die "Schulbattle"-Hosts Dilara und Lukas abwechselnd durch spannende Wissensduelle und neue Quizchallenges führen. Als besonderes interaktives Angebot können die Zuschauenden dann auch direkt live mit dem Moderations-Duo chatten! Insgesamt treten in acht Event-Livestreams 32 qualifizierte Klassen aus ganz Deutschland gegeneinander an. Wer sich den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" sichert, entscheidet sich im Superfinale im Mai bei KiKA. Alle weiteren Informationen gibt's auf kika.de.

Wo schauen? Die neue Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" beginnt ab 14. Januar 2026 mit den Schulbattles als Event-Livestream-Premiere. Die Schulbattles werden immer mittwochs um 15:00 Uhr live auf kika.de, in der KiKA-App und auf dem KiKA YouTube-Kanal gestreamt.

Neue Folgen: "Stark mit Fidi" (KiKA), ab 17. Januar 2026

Puppen-Real-Dokuserie | UT | für Vorschulkinder

In der neuen Staffel von "Stark mit Fidi" geht es um Situationen, die viele Kinder aus ihrem Familienalltag kennen. Wenn Kinder sich mehr Aufmerksamkeit wünschen, sich ungerecht behandelt fühlen oder Regeln einfach doof finden, erzählen sie Fidi von ihren Sorgen. Die kleine Fledermaus Fidi hört genau zu, nimmt alle Gefühle ernst und hilft dabei, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und sie gibt Familien zuhause ganz nebenbei schöne Gesprächsimpulse für ähnliche Situationen.

Wo schauen? Die vier neuen Folgen der deutschen Puppen-Real-Dokuserie sind ab 17. Januar 2026 auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App verfügbar. Auf kikaninchen.de gibt es zusätzlich Elternfilme mit der Erziehungsberaterin Dr. Martina Stotz.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier.

