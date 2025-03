Jetzt innovative, herausragende Projekte und Produkte für den Bayerischen Printpreis 2025 einreichen

München (ots) - - Bekanntgabe der Gewinner am 26. Oktober im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in der Hochschule für Fernsehen und Film München - Ministerpräsident Dr. Markus Söder vergibt Ehrenpreis In einem Monat ist es soweit: Die Verleihung des Bayerischen Printpreises 2023 steht bevor. Dieses Jahr ist die Veranstaltung zu Gast in der Hochschule für Fernsehen und Film München. Die Jury hat die zahlreichen ...

