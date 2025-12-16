KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA-Jahresbilanz 2025: 70 Prozent Reichweite im Digitalen

Marktführer im Linearen/ Höchste Vertrauens- und Bindungswerte bei Familien

KiKA von ARD und ZDF ist auch im Jahr 2025 die führende Medienmarke für Kinder in Deutschland. Im Linearen behauptet KiKA mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen zum siebten Mal in Folge die Spitzenposition.

Reichweite im Digitalen

Die digitalen Plattformen von KiKA - darunter die KiKA-App, die Kikaninchen-App, die KiKA-Quiz App, kika.de sowie HbbTV - erreichen sieben von zehn Kindern in Deutschland. Mit einem Anteil von 70 Prozent sichert sich KiKA-Digital damit den zweiten Platz im Kindermediensegment und liegt vor internationalen Anbietern wie Netflix, TikTok oder Super RTL.

Nutzungszahlen und Beliebtheitswerte

Zu den erfolgreichsten Formaten zählen "Die Pfefferkörner" (NDR), "Die Schlümpfe" (KiKA), "Die WGs" (ZDF), "KiKA LIVE" (KiKA), "Checker"-Formate (BR) und "KiKAninchen" (KiKA). Die KiKA-App, die Kikaninchen-App und die KiKA-Quiz App wurden über sieben Millionen Mal heruntergeladen.

Eine jährlich durchgeführte, bevölkerungsrepräsentative Face-to-Face-Befragung von Iconkids & Youth bestätigt auch 2025 die starke Position: Demnach ist KiKA von ARD und ZDF das bevorzugte Angebot für Kinder und Familien, vor Netflix und Super RTL. Jedes zweite Kind zwischen sechs und 13 Jahren nennt KiKA ungestützt als Favorit, 52 Prozent bewertet KiKA als 'richtig gut'. Besonders deutlich zeigt sich das Vertrauen bei den Eltern: 81 Prozent der Mütter von Drei- bis Fünfjährigen sehen KiKA als verlässliche Marke.

Ausgewählte Highlights 2025

ARD-Sportschau-Kooperation: Gemeinsam mit der ARD-Sportschau brachte KiKA große Sportereignisse in ein kindgerechtes Umfeld. Ein Höhepunkt war die erste KiKA-Liveübertragung eines Fußball-Länderspiels, kommentiert vom zwölfjährigen Niklas.

Kindernachrichten vor Ort: Die "logo!-Tour" (ZDF) machte an 16 Stationen in allen Bundesländern Halt und erreichte rund 4.000 Besucher*innen sowie Hunderttausende über die KiKA-Plattformen.

Medienbildung für Kinder: Mit dem Medienmagazin "Team Timster - Deine Schule" (KiKA) und dem TikTok-Format "handy_crush" (KiKA/funk) erhielten Schüler*innen eine Bühne für ihre Themen wie Cybermobbing und Kinderrechte.

Partizipation bei KiKA: Mit dem Start des 4. KiKA-Kinderredaktionsrats setzt KiKA auf Mitbestimmung. Medieninteressierte begleiten ein Jahr die Redaktionen, bringen Ideen ein und wirken an Entscheidungen mit. Das neu etablierte Partizipations-Tool KiKA-Userlab ermöglicht die systematische Einbindung der Perspektiven von Kindern und Eltern in redaktionelle Prozesse.

25 Jahre Bernd das Brot: Mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen und Specials - von Sonderbriefmarke, Straßenbahnansage bis zur US-Late-Night-Show - feierte KiKA das Jubiläum der Kultfigur.

2025 ausgezeichnete Inhalte: Prämiert wurden u.a. die Vorschulserien "Hey Duggee" (WDR) und "SAÏD & ANNA" (SWR) mit Kidscreen Awards. Beim GOLDENEN SPATZEN überzeugten "Schau in meine Welt!: Loreley wird Fußballschiedsrichterin" (rbb), "PUR+: Ich brauch' dein Blut!" (ZDF), das Mystery-Format "Das geheime Stockwerk" (MDR/BR/SWR/HR/ORF) sowie Eric Mayer als bester Moderator und Maximilian Reinwald als bester Darsteller. Der Kinderfilm "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) und das Medienkompetenz-Projekt "handy_crush" (KiKA/funk) erhielten den Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT. Die ZDF/KiKA-Koproduktion "Im Labyrinth der Lügen" wurde bei der TeleVisionale 2025 mit Kinderserienpreis geehrt.

Strategischer Ausblick

Mit Inkrafttreten des Reformstaatsvertrags am 1. Dezember bleibt das lineare TV-Angebot von KiKA bestehen. Gleichzeitig wird es bis 2033 schrittweise zu einem umfassenden digitalen Angebot weiterentwickelt - um Kinder und Familien dort zu erreichen, wo sie Medien nutzen.

Hörtipp

"KiKA ist mehr als die Summe seiner Formate. Gemeinsam mit ARD und ZDF schaffen wir ein Gesamtangebot, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Familien orientiert und gesellschaftliche Werte sichtbar macht", so KiKA-Programmgeschäftsführer Roman Twork im aktuellen Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche". Die Episode ist im KiKA-Kommunikationsportal, in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

