Thomas Gottschalk trifft auf Lando Norris

Bei United Charity zeigen die Promis ihr großes Herz für Kinder ihr Not !

Baden-Baden (ots)

Außergewöhnliche Ereignisse liegen hinter uns: Am Samstag verabschiedete sich Thomas Gottschalk, einer der größten Showmaster und TV-Legenden Deutschlands, von der großen Bühne. Nur einen Tag später feierte die Motorsportwelt den Triumph von McLaren-Pilot Lando Norris, der sich beim Großen Preis von Abu Dhabi endlich seinen ersten Weltmeistertitel sicherte.

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, bringt diese beiden historischen Momente nun zusammen: Ab sofort kann man eine signierte Druckplatte von Thomas Gottschalks letztem BILD-Artikel ersteigern, oder auch einen signierten Rennhelm von Formel 1-Star Lando Norris.

Die Plattform bietet darüber hinaus eine große Vielfalt außergewöhnlicher Sammlerstücke und exklusiver Erlebnisse, die von internationalen Stars gestiftet wurden - von signierten Fanartikeln von Spitzensportlern wie Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer über einmalige Erlebnisauktionen wie einer Fußballreise nach Italien bis hin zu limitierten Kunstwerken von Weltstars wie Jason Derulo und exklusiven Meet&Greets - die Auswahl ist groß und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zum Jahresende 2026 einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Mit jedem Gebot unter www.unitedcharity.de werden wertvolle Hilfsprojekte für Kinder in Not unterstützt!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 18 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell