United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Promis starten ab heute Mega-Charity-Auktionen!

United Charity ist exklusiver Auktionspartner des RTL-Spendenmarathons

Baden-Baden (ots)

Beim 30. RTL-Spendenmarathon sorgt United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, für absolute Promi-Sensationen: Ab heute bis einschließlich 21. November kann man sich für den guten Zweck engagieren und auf die über 100 Auktionen mitbieten.

United Charity präsentiert unter www.unitedcharity.de eine rekordverdächtige Auswahl an exklusiven Meet & Greets sowie besonderen Sammlerstücken, die von prominenten Unterstützern wie Udo Lindenberg, Günther Jauch, Jean Paul Gaultier, Victoria Swarovski und vielen weiteren Stars gestiftet wurden. Einzigartige Höhepunkte sind die Komparsenrollen in den RTL-Kultserien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" - ein Traum für alle Fans, die einmal Fernsehluft schnuppern möchten.

Die Auktionserlöse kommen direkt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" zugute. Mit ihrer Hilfe werden wichtige Projekte in Deutschland und weltweit gefördert - ein starkes Signal für Solidarität und gesellschaftliches Engagement.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 18 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

