Thomas Müller: Exklusive Charity-Auktionen zu seinem Vancouver-Wechsel

Einmalige Sammlerstücke des Fußballstars bei United Charity

Baden-Baden (ots)

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, startet eine außergewöhnliche Auktionsreihe mit exklusiven Sammlerstücken der Fußballikone Thomas Müller. Die einzigartigen Erinnerungsstücke aus seiner beeindruckenden Karriere werden zugunsten der Nicolaidis YoungWings Stiftung versteigert, einem Herzensprojekt des Weltmeisters, das junge Trauernde in schweren Lebensphasen begleitet und unterstützt.

Ein absolutes Highlight der Auktion: Müllers neues Trikot der Vancouver Whitecaps - persönlich signiert! Ein Unikat, das es so noch nicht zu kaufen gibt.

Neben dem Trikot warten weitere Highlights auf Sammler und Fans: darunter eine kunstvoll gefertigte und lebensgroße Holzskulptur von Thomas Müller, eine überdimensionale Legowand aus über 29.000 Teilen sowie getragene und signierte Trikots aus verschiedenen Spielzeiten beim FC Bayern München. Alle Auktionen finden Sie hier: https://www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Mit dem Erlös der Auktionen unterstützt United Charity die wichtige Arbeit der Nicolaidis YoungWings Stiftung - und setzt gemeinsam mit Thomas Müller ein starkes Zeichen für junge Menschen in Trauer.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

