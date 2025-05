United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Zum Bundesliga-Finale: Müller, Wirtz & Co. spenden exklusive Erinnerungsstücke

United Charity versteigert die Trikots der Stars für den guten Zweck!

Baden-Baden (ots)

Mit dem Ende der Bundesliga-Saison endet auch eine unvergleichliche Karriere: Der Rekordspieler Thomas Müller verabschiedet sich nach einer beispiellosen Karriere vom FC Bayern: Zu diesem Anlass bietet United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, nun die Möglichkeit, exklusive und persönlich signierte Trikots der Fußballlegende zu ersteigern - ein besonderes Andenken an seine außergewöhnliche Laufbahn.

Auch zahlreiche weitere Bundesliga-Stars engagieren sich zum Saisonende für den guten Zweck und versteigern Sammlerstücke - So auch Leverkusens Leistungsträger Florian Wirtz und Bayern-Star Leroy Sane. Zudem haben Fans die Möglichkeit, sich Highlights ihrer Lieblings-Vereine zu ersteigern - Von Aufsteiger 1. FC Köln über Borussia Dortmund bis hin zu Eintracht Frankfurt.

Die Auktionserlöse fließen in gemeinnützige Projekte für Kinder in Not. Eine Übersicht aller aktuellen Auktionen rund um das Bundesliga-Saisonfinale ist hier zu finden: https://www.unitedcharity.de/Specials/Bundesliga

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell