Frederick Lau und Youtuber Marvin versteigern den Deutschen Filmpreis / Ein besonderer Coup bei United Charity!

Frederick Lau und Youtuber Marvin versteigern den Deutschen Filmpreis

In seiner aktuellen Videoserie geht Youtuber Marvin Wildhage satirisch und investigativ der Frage nach, wie leicht es ist, sich Trophäen und Auszeichnungen in Deutschland zu erschleichen. Eine dieser Trophäen versteigert er nun exklusiv bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal.

Seinen ersten großen Coup landete Marvin Wildhage mit dem Bundesverdienstkreuz, für das er sich bei den Behörden als Nachlassverwalter von Peter Lustig ausgab. Aber dabei blieb es natürlich nicht: Marvin trat als Manager des Schauspielers Frederick Lau auf - und tatsächlich: er erhielt die Trophäe "Goldene Lola" aus dem Jahr 2008, mit der Lau für die beste männliche Nebenrolle in "Die Welle" ausgezeichnet wurde. Gemeinsam versteigern Marvin Wildhage und Frederick Lau nun diese Trophäe exklusiv bei United Charity, um so Kindern in Not zu helfen.

