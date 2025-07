Bundesstiftung Gleichstellung

Führung geschlechtergerecht gestalten

Bundesstiftung Gleichstellung launcht Online-Wissens-Tool zu feministischer Führungskultur in Organisationen

Arbeitswelten und Arbeitsorganisation sind nicht geschlechtsneutral. Gerade beim Thema "Führungs- und Organisationskultur" braucht es daher konkretes Wissen über Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. Die neue digitale Selbstlernreise der Bundesstiftung Gleichstellung vermittelt dieses Wissen - informativ, unterhaltsam und anwendungsorientiert. Auf www.bundesstiftung-gleichstellung.de führt die Lernplattform ab jetzt in das Konzept der feministischen Führung ein.

Die digitale Selbstlernreise umfasst fünf interaktive Lernstationen mit insgesamt 25 Einheiten, einem umfangreichen Workbook, Reflexionsfragen sowie Quizformaten und Praxisimpulsen: von den theoretischen Grundlagen über Strategien zur Organisationsentwicklung bis hin zu ihrem Beitrag für gesellschaftlichen Wandel. Das Wissens-Tool richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte sowie Teams, die ihre Arbeits-, Führungs- und Organisationskultur strukturell gerechter und machtkritischer gestalten wollen.

Lisi Maier, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung: "Feministische Führungskultur entwirft ein positives Zukunftsbild einer diskriminierungssensiblen Organisation, in der alle mit ihren Expertisen und Erfahrungen zu gesellschaftlichem Wandel beitragen können. Für die Herausforderungen unserer Transformationsgesellschaft kann dieser Ansatz viel Inspiration geben."

Dr. Arn Sauer, Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung: "Organisationskulturen sind noch immer häufig von stereotypen Geschlechterbildern und starren Hierarchien geprägt. Mit der digitalen Selbstlernreise schaffen wir einen niedrigschwelligen Zugang zu Wissen rund um feministische Führung, Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. Dort wird vermittelt, wie es gelingt, die Belange und Lebensrealitäten von Frauen und Intersektionalität in die Organisationsentwicklung und -prozesse einzubeziehen. Denn echter Wandel in einer Organisation muss alle mitnehmen!"

Die digitale Lernplattform ist Teil der langfristigen Arbeit der Bundesstiftung Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit in Organisationen zu fördern und innovative Ansätze in der Gleichstellungsarbeit sichtbar zu machen. Sie ist ab jetzt auf der Website der Bundesstiftung Gleichstellung zu finden: https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/innovation/feministische-fuehrungskultur/

Über die Bundesstiftung Gleichstellung

Seit Mai 2021 gibt es die Bundesstiftung Gleichstellung als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Stiftung stärkt und fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungsarbeit und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie ist darüber hinaus ein "Offenes Haus für Gleichstellung", in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können.

