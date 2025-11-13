United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Thomas Müller ruft zu Mega-Charity auf!

Bei United Charity zugunsten der Nicolaidis YoungWings Stiftung mitbieten

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Fußballstar Thomas Müller beweist einmal mehr, dass er nicht nur auf dem Spielfeld ein starker Teamplayer mit Herz ist: Gemeinsam mit seinen Freunden und Partnern unterstützt er über das Online-Auktionsportal United Charity erneut die Nicolaidis YoungWings Stiftung, die junge Trauernde auf ihrem Weg durch Verlust und Neuanfang begleitet. Unter dem Motto "Thomas Müller & Friends" werden ab sofort zahlreiche einmalige Auktionen zugunsten der Stiftung versteigert.

Schon seit vielen Jahren engagiert sich der ehemalige FC Bayern Star für die Arbeit der Münchner Stiftung und konnte auch in diesem Jahr spektakuläre Sammlerstücke und Erlebnisse zusammentragen. So können etwa Fußballbegeisterte ein gewidmetes Vancouver Whitecaps Trikot von Thomas Müller, seine getragenen Fußballschuhe oder VIP-Erlebnisse beim FC Bayern ersteigern. Doch damit nicht genug: Auch seine Freunde und Partner engagieren sich für den guten Zweck: Bill und Tom Kaulitz laden zum persönlichen Meet&Greet bei ihrer Arenatour ein und Felix Neureuther besucht gemeinsam mit den Auktionsgewinnern den Tiroler Hüttenabend beim spektakulären Hahnenkammrennen.

Jetzt unter www.unitedcharity.de/Specials/Thomas-Mueller-friends mitbieten und gemeinsam mit Thomas Müller junge Menschen in Trauer unterstützen!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 18 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell