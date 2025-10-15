ADAC

Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen

Diesel im Wochenvergleich um einen Cent günstiger

Auch Super E10 minimal billiger

Bild-Infos

Download

München (ots)

Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in dieser Woche über leicht gesunkene Kraftstoffpreise freuen. Laut aktueller ADAC Auswertung sind die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für Benzin als auch für Diesel im Wochenvergleich zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Mittel 1,671 Euro - das sind 0,1 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 1,0 Cent und liegt aktuell bei 1,584 Euro je Liter. Damit setzt sich der Trend leicht sinkender Preise fort, bei Diesel erneut deutlicher als bei Benzin.

Die Preisbewegung steht vor allem in Zusammenhang mit einer moderaten Entspannung am Rohölmarkt: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell knapp über 62 US-Dollar und damit rund drei Dollar weniger als noch in der Vorwoche. Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar bewegt sich mit über 1,16 US-Dollar je Euro weiterhin auf stabilem Niveau und damit nur marginal unter dem Kurs der Vorwoche. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, hat der Wechselkurs ebenfalls Einfluss auf die Kraftstoffpreise in Deutschland. Angesichts des günstigeren Rohöls wäre allerdings mit einem etwas deutlicheren Preisrückgang auch bei Super E10 zu rechnen gewesen.

Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 hat sich mit nun 8,7 Cent je Liter (Vorwoche: 7,8 Cent) erneut etwas vergrößert. Trotz dieser Entwicklung bleibt die Differenz jedoch deutlich unter dem steuerlichen Abstand von rund 20 Cent je Liter - ein Hinweis darauf, dass das allgemeine Preisniveau des Selbstzünderkraftstoffs weiterhin hoch ist.

Um beim Tanken zu sparen, empfiehlt der ADAC, in den Abendstunden zur Tankstelle zu fahren: Dann sind die Preise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als am Morgen. Autobahntankstellen sollten möglichst gemieden werden, da dort oft mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich fällig werden. Fahrerinnen und Fahrer von Benzinern können außerdem durch die Wahl von Super E10 statt E5 rund sechs Cent je Liter sparen - vorausgesetzt, das Fahrzeug ist für E10 freigegeben.

Eine komfortable Unterstützung bietet die ADAC Drive App: Sie zeigt jederzeit die aktuellen Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und hilft, die günstigste Option in der Nähe zu finden.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell