Korrektur: ADAC Stauprognose: 17. bis 19. Oktober

Herbstreiseverkehr erreicht Höhepunkt

Fast alle Bundesländer in den Ferien

Achtung Aktualisierung:

Die ursprünglich für den Zeitraum 17. bis 20. Oktober 2025 geplante Vollsperrung der A7 am Hamburger Elbtunnel entfällt.

Die neue Terminplanung:

Die A7 wird nun von Freitag, 7. November 2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 10. November 2025, 5:00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen (26) und Hamburg-Heimfeld (32) in beiden Richtungen für rund 55 Stunden voll gesperrt.

Der Herbstreiseverkehr erreicht an diesem Wochenende seinen Höhepunkt. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie in den nördlichen und mittleren Landesteilen der Niederlande beginnen die Ferien. Über eine zweite Ferienwoche freuen sich die Schülerinnen und Schüler in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und im Saarland. In Hessen, Sachsen, Thüringen und im Süden der Niederlande neigen sich die Herbstferien dem Ende zu.

Zu den beliebtesten Reisezielen zählen die Wanderregionen der Alpen und der Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee. Bei stabilem Wetter muss auch auf den Straßen zu Naherholungsgebieten rund um die Ballungsräume mit höherem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Für zusätzliche Behinderungen sorgen auch die rund 1.300 Autobahnbaustellen in Deutschland sowie der Berufsverkehr am Freitagnachmittag.

Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck

A2 Magdeburg - Braunschweig - Hannover - Dortmund

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau - Linz

A4 Erfurt - Chemnitz - Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg / Hannover - Kassel - Würzburg - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Schwerin - Berlin

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A72 Hof - Chemnitz

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auch auf den Hauptreiserouten in den Alpenländern muss mit stockendem Verkehr gerechnet werden. Betroffen sind vor allem die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route.

Zudem können Grenzkontrollen zu weiteren Verzögerungen führen. Der Schwerpunkt der Kontrollen auf deutscher Seite liegt bei der Einreise aus Österreich. Auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert. Insbesondere an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst müssen Autofahrer mit Wartezeiten rechnen.

Entsprechend der Jahreszeit ist auch mit witterungsbedingten Beeinträchtigungen zu rechnen. Nebel kann die Sicht stark einschränken. Daher sollte die Geschwindigkeit angepasst und ausreichend Abstand gehalten werden. Bei Fahrten in höhere Lagen der Alpen ist die Nutzung von Winterreifenempfehlenswert.

