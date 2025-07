McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Nadine Dániel im Stiftungsrat der McDonald's Kinderhilfe Stiftung

München (ots)

Die McDonald's Vorständin für Finanzen Nadine Dániel wurde in den Stiftungsrat der McDonald's Kinderhilfe berufen.

Nadine Dániel ist seit April 2025 Vorständin Finanzen bei McDonald's Deutschland LLC. Die Finanzexpertin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen internationalen Unternehmen mit und war unter anderem bei GE Aerospace und Morgan Stanley tätig. Künftig engagiert sie sich als Stiftungsrätin ehrenamtlich für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

>Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Positives die McDonald's Kinderhilfe bewirkt. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam im Stiftungsrat neue Impulse zu setzen und etwas für Familien schwer kranker Kinder zu bewegen,< sagt Nadine Dániel.

>Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nadine Dániel eine neue Stiftungsrätin an der Seite haben, die die Arbeit der Stiftung mit ihrer Expertise weiter bereichern wird<, sagt Marcus Lettschulte, Stiftungsratsvorsitzender der McDonald's Kinderhilfe.

Das Gremium ist das ehrenamtlich tätige Kontrollorgan der Stiftung, für das unter anderem Vertreter von McDonald's Deutschland und der Franchise-Nehmerschaft tätig sind.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

