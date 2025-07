McDonald's Kinderhilfe Stiftung

SOLOCharity Race 2025: Über 1.500 Menschen bewegen Großes für Familien schwer kranker Kinder

München (ots)

Beim 6. SOLOCharity Race unter dem Motto #grossesbewegen gingen am Sonntag mehr als 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutschlandweit und über die Grenzen hinaus an den Start - auf dem Fahrrad, in Laufschuhen, zu Pferd oder auch mit ganz besonderen Ideen wie Sackhüpfen oder Beachvolleyball. Gemeinsam sammelten sie bislang über 180.000 Euro zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung - die Spendenaktionen bleiben weiterhin geöffnet.

Das Besondere am SOLOCharity Race ist und bleibt seine Vielfalt und persönliche Note: Jeder kann mitmachen - auf eigene Weise und eigener Strecke. Zahlreiche Ronald McDonald Häuser und Oasen kombinierten das Race mit ihren Sommerfesten, wodurch ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstand. Ein besonderes Highlight war das 10-jährige Jubiläum des Ronald McDonald Hauses und der Oase Passau, das im Rahmen des Events groß gefeiert wurde.

Der offizielle Startschuss fiel ebenfalls in Passau - mit prominenter Unterstützung: Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, eröffnete gemeinsam mit Florian Silbereisen, langjähriger Schirmherr des Hauses und der Oase Passau, das Race: >Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom SOLOCharity Race 2025 bedanken. Ich bin wirklich begeistert von eurem Engagement für Familien schwer kranker Kinder<, sagt Florian Silbereisen.

Prominente Unterstützung an vielen Orten

Initiatorin und Schirmherrin Nele Ocik startete in München gemeinsam mit Ruderweltmeister Hannes Ocik. Bereits am Freitag zuvor hatte sie die TeilnehmerInnen per Videobotschaft motiviert. >6 Jahre SOLOCharity Race und nach wie vor ist so viel Zusammenhalt, Herzblut und Unterstützung für Familien schwerkranker Kinder zu spüren. Das ist einfach toll und macht mich als Schirmherrin unglaublich stolz. Wieder einmal konnten wir eine sehr gute Spendensumme von bisher 180.000EUR erzielen und haben sogar rund 400 Teilnehmer mehr gezählt als im Vorjahr. Ein wertvoller Ansporn, um auch im nächsten Jahr wieder Vollgas zu geben und hoffentlich immer mehr Menschen zu erreichen. Von ganzem Herzen Danke an alle Unterstützer!<, sagt Nele Ocik.

Im Ronald McDonald Haus Vogtareuth begrüßte Schirmherr Tobias Schweinsteiger die vorbeikommenden Teilnehmenden beim dortigen Sommerfest - auch hier wurde gefeiert, gelacht und Spenden gesammelt.

Dank der großzügigen Unterstützung der Partner Waldbike und Lease a Bike wurden erneut zwei SOLOCharity Race E-Bikes im exklusiven Design unter allen Teilnehmenden verlost. Beide Unternehmen stellten zudem Goodies für die Starterpakete zur Verfügung.

>Das SOLOCharity Race 2025 hat einmal mehr gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können - im wahrsten Sinne des Wortes<, so Adrian Köstler. >Wir danken allen Teilnehmenden, Unterstützern und Partnern von Herzen für ihren Einsatz.<

Wer das Event verpasst hat, kann weiterhin unterstützen: Die Spendenaktionen sind noch aktiv und jedes Engagement zählt.

Weitere Informationen und Mitmachmöglichkeiten unter: www.mdk.org/scr

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Original-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell