Pressearbeit mit dem DCF Verlag: Warum viele seriöse Experten auf die Firma aus Sinzig setzen

Sinzig (ots)

Sie wollen als echte Experten wahrgenommen werden, uneingeschränktes Vertrauen bei ihrer Zielgruppe genießen und zum gefragtesten Anbieter ihrer Branche werden – mit reiner Eigenwerbung gelingt das Unternehmern aber gerade im Consulting- und Agentur-Bereich nicht mehr. Abhilfe versprechen sich zahlreiche von ihnen daher bereits seit Jahren von PR-Berater Ruben Schäfer und seinem DCF Verlag. Warum aber ist das so und welche Resultate kann man von der Zusammenarbeit erwarten?

Die Ambitionen vieler Coaches, Berater oder Agenturinhaber mögen groß sein – das sind die Zweifel ihrer Zielgruppe aber grundsätzlich auch. Kein Wunder, denn selbst bei aktiver Google-Recherche finden Interessenten bestenfalls eine Homepage und einige Social-Media-Kanäle – seriöse Berichte aus externen Quellen: Fehlanzeige! Hinzu kommt ein allgemeines Misstrauen gegenüber dem Consulting-Markt und erklärungsbedürftigen Angeboten. Trotz eigener Werbemaßnahmen fehlt den meisten Unternehmern außerdem noch immer die nötige Sichtbarkeit. So fallen sie ihren potenziellen Kunden entweder gar nicht auf, oder heben sich in ihrer Expertise schlichtweg nicht ausreichend von ihrer Konkurrenz ab. Geringes Interesse an ihrem Angebot und hoher Überzeugungsaufwand in Verkaufsgesprächen sind damit vorprogrammiert - hier setzt die DCF Verlag GmbH aus Sinzig an.

Eine Menge Probleme also, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen noch schwerer wiegen. Dennoch haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Coaches, Berater und Agenturinhaber sowie Ärzte, Anwälte und ähnliche Dienstleister eine wirkungsvolle Lösung hierfür gefunden: Mit umfassender Medienpräsenz und regelmäßigen Beiträgen in unabhängigen Magazinen stärken sie nicht nur ihren Expertenstatus spürbar, sondern vor allem auch das Vertrauen ihrer Zielgruppe. Verantwortlich dafür: der DCF Verlag aus Sinzig. Die PR-Agentur verschafft ihren Kunden neben professionellen Artikeln in reichweitenstarken sowie branchenrelevanten Blättern unter anderem auch persönliche Interviews und exklusive Auftritte in Video-, TV- und Radio-Formaten. Zu diesem Zweck greift das Team rund um PR-Berater Ruben Schäfer auf ein Netzwerk aus mehr als 2.000 Journalisten zurück.

Seriöse Auftritte in den Medien: Was Kunden sich von der Zusammenarbeit mit dem DCF Verlag versprechen

Bis heute haben bereits Hunderte Unternehmer auf das Angebot des DCF Verlags zurückgegriffen, um sich in Fach- und Leitmedien seriös präsentieren zu können. Verwunderlich ist das nicht, denn speziell Coaches, Berater und Agenturinhaber haben es nach wie vor nicht leicht, ihre Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen und sie von sich zu überzeugen. Schuld daran sind neben der allgemeinen Skepsis potenzieller Kunden vor allem auch unseriöse Branchen-Teilnehmer, die überschaubare Wirksamkeit von deren "Angeboten" und die dadurch entstandenen negativen Berichterstattungen. Wer sich in seiner Außenwirkung also klar hiervon abheben will, muss aktiv etwas dafür tun.

Damit das gelingt, arbeitet der DCF Verlag die individuellen Botschaften einzelner Unternehmer und die Besonderheiten ihres Angebots heraus. Die Redaktion der PR-Agentur verwandelt sie dann in spannende Storys, die ausgewählten Journalisten aus dem DCF-Netzwerk präsentiert werden. Auf diese Weise können sich Unternehmer ganz ohne vorheriges Medieninteresse auf renommierten Plattformen wie Forbes, BILD, WallstreetOnline oder der Süddeutschen Zeitung als gefragte Experten inszenieren. Auf Wunsch ist das auch in Form einer durchgehenden PR-Betreuung möglich, die zuverlässige Vermittlungen an Journalisten-Kontakte, umfassende Unterstützung bei Interview-Terminen sowie bei einer allgemein gelungenen Außendarstellung und letztendlich regelmäßige Platzierungen verspricht – selbst in ausgewählten Wunschmedien.

Wie seriös ist die PR-Arbeit des DCF Verlags? Das berichten Kunden darüber

Nicht nur der Nutzen, sondern auch der Umfang des Angebots scheint also äußerst groß zu sein. Welche Ergebnisse verspricht die Zusammenarbeit mit dem DCF Verlag aber in der Praxis? Um das zu klären, haben wir uns Kundenberichte von seriösen Plattformen wie Google angesehen.

Lea Feder schreibt dort zum Beispiel:

"Ich arbeite seit einem knappen Jahr mit dem DCF zusammen und bin sowohl von der Professionalität der Zusammenarbeit, als auch von den Ergebnissen begeistert. Meine Seite eins in Google ist gefüllt mit Beiträgen und ich kam sogar organisch mit hochwertigen Beiträgen in die BILD Zeitung. Auch mit wenig Zeitinvest von meiner Seite kommen immer wieder neue Anfragen und Veröffentlichungen. Der Ablauf ist unkompliziert und meine Änderungsvorschläge werden immer zeitnah umgesetzt. Absolute Empfehlung!"

Über die Resultate zeigt sich auch Marcel Spitzel begeistert:

"Ich wollte gerne einmal ein paar Worte zu unserer Zusammenarbeit verlieren, mit der ich sehr zufrieden bin. Schon vor längerer Zeit haben wir die Zusammenarbeit mit dem DCF Verlag gestartet, die uns erfolgreich in zahlreiche Presseartikel gebracht haben. Wir konnten damit unser Standing steigern und diesen Sachverhalt auch stark für unser Marketing nutzen. Auch bei Rückfragen und Änderungswünschen war jederzeit ein Ansprechpartner zur Stelle. Wir sind sehr zufrieden."

Darüber, warum er bereits seit Jahren mit dem DCF Verlag zusammenarbeitet, berichtet Christian Schuppner:

"Ich bin seit mehr als 3 Jahren Kunde beim DCF Verlag und arbeite mit dem Team von Ruben Schäfer eng in den Themen Pressearbeit, Außenkommunikation und PR zusammen. Nicht nur hat uns die Zusammenarbeit nachweislich mehr Umsatz gebracht, sondern vor allem auch eine messbare Steigerung der Reputation und des Vertrauens in unserer Zielgruppe und in unserem Markt. [...]"

Fazit: Deshalb bauen seriöse Experten auf den DCF Verlag

Letztendlich ist es für die unterschiedlichsten Unternehmer wegen diverser Herausforderungen nicht nur ratsam, mit der Sinziger PR-Agentur zusammenzuarbeiten. Vielmehr zeigen der Angebotsumfang und allen voran die zahlreichen positiven Kundenberichte, warum so viele seriöse Experten auf den DCF Verlag setzen – teilweise sogar jahrelang. Wer sowohl seine Reichweite als auch das Vertrauen seiner Zielgruppe erhöhen will, sollte sich also zwingend näher mit Ruben Schäfer und seinem Team beschäftigen.

