McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Prominenter Besuch im Ronald McDonald Haus München-Großhadern

München (ots)

Der Musiker Sasha besuchte zusammen mit seiner Frau, der Autorin Julia Röntgen, das Ronald Mcdonald Haus München-Grosshadern. Die prominenten Gäste informierten sich über die Arbeit der Stiftung und lasen aus ihrem Buch.

Die Familien schwer kranker Kinder sowie die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im Ronald McDonald Haus München-Großhadern wurden von Sasha und Julia Röntgen besucht, die zur jährlichen McDonald's Benefiz Gala geladen waren und die Zeit in München nutzten, um sich ein Elternhaus näher anzusehen.

Nach einer Hausführung nahmen sich die beiden viel Zeit, um die anwesenden Familien kennenzulernen und sich über ihre Situation auszutauschen. Ein ganz besonderes Highlight für die kleinen Besucher war eine Lesung aus dem Kinderbuch der Autorin Julia Röntgen >Toto und der Mann im Mond<.

>Was man hier sieht, ist dass den Eltern und Geschwisterkindern geholfen wird und das ist einfach wahnsinnig wichtig und ganz viel wert<, sagt Sasha während seines Besuchs im Elternhaus. Und Julia Röntgen fügt hinzu: >Es ist diese Wärme, die man hier spürt und die in schweren Zeiten enorm wichtig ist.<

In deutschlandweit 23 Ronald McDonald Häusern finden Familien schwer kranker ein Zuhause auf Zeit während ihre Kinder in der Klinik in Behandlung sind. Die Arbeit und das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sorgen dafür, dass sich Familien schwer kranker Kinder jederzeit wie zuhause fühlen können. >Es ist uns eine große Freude, Sasha und Julia Röntgen mehr über die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe erzählen zu können und damit unsere Botschaft, dass Nähe hilft, weiter in die Welt zu tragen. Für die Familien im Ronald McDonald Haus war der prominente Besuch eine freudige Abwechslung zum anstrengenden Klinikalltag<, sagt Adrian Köstler Vorstand McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Das Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Seit 1997 ist das Ronald McDonald Haus München-Großhadern ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Universitätsklinikum Großhadern behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 200 Familien eines der 12 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Annemarie Carpendale und Thore Schölermann haben die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/muenchen-grosshadern.

