Laura Papendick ist neue Schirmfrau des Ronald McDonald Hauses Hamburg-Altona

München (ots)

Die Fernsehmoderatorin und Journalistin Laura Papendick ist neue Schirmfrau der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und unterstützt so künftig Familien schwer Kranker Kinder, die im Altonaer Kinderkrankenhaus in Behandlung sind.

Das Ronald McDonald Haus und Oase Hamburg-Altona feiert in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen. Im Jubiläumsjahr hat die Einrichtung mit Laura Papendick nun eine zweite prominente Botschafterin gewonnen. >Als Mama kann ich mir nur versuchen vorzustellen, wie schlimm es ist ein schwer krankes Kind zu haben. Was man dann am meisten braucht, ist Nähe und gemeinsame Zeit. Die Ronald McDonald Häuser ermöglichen dies den Familien und den kranken Kindern. Für mich war es ein absoluter Herzenswunsch, dieses wunderbare Projekt zu unterstützen,< sagt Laura Papendick.

Deutschlandweit engagieren sich 32 Schirmherren und -frauen für die Familien, die in den Ronald McDonald Häusern und Oasen Unterstützung finden. >Mit Laura Papendick haben wir eine authentische Botschafterin für unser Anliegen gewonnen, die uns mit ihrer Strahlkraft dabei hilft, für die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen,< sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe.

Laura Papendick bildet zusammen mit Petra van Bremen, die das Elternhaus und die Oase bereits seit der Eröffnung unterstützt, ein starkes Duo für das Hamburger Ronald McDonald Haus. >Wir heißen unsere neue Schirmfrau herzlich willkommen und freuen uns auf viele bereichernde Begegnungen mit ihr, unseren Familien und vielen weiteren Unterstützern<, sagt Nadine Reede, Leitung Ronald McDonald Haus und Oase Hamburg-Altona.

Um den steigenden Bedarf nach einer kliniknahen Unterkunft zu decken, hat sich die McDonald's Kinderhilfe entschlossen, zusammen mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus eine weitere Etage für das Elternhaus zu bauen. Mit dieser Erweiterung kommen neun zusätzliche Apartments hinzu. Zukünftig können dann jährlich bis zu 450 Familien die Nähe zu ihrem schwer kranken Kind gewährt werden.

Das Elternhaus mit Oase verfügt aktuell über 11 Apartments und finanziert sich überwiegend durch Spenden. Weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus und Oase Hamburg-Altona und Möglichkeiten zu Spenden sowie andere Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/hamburg-altona.

Über das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Mit feierlicher Eröffnung im Dezember 2014 ist das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona ein Zuhause auf Zeit für Familien geworden, deren schwer kranke Kinder im Altonaer Kinderkrankenhaus behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 250 Familien eines der 11 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres kranken Kindes bleiben. Die Oase steht ambulanten Patienten zur Verfügung und bietet ihnen einen Rückzugsraum und die Möglichkeit zur Entspannung. Rund 980 Familien nutzen diese jedes Jahr. Träger der Einrichtung ist die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/hamburg-altona.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können in den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Original-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell