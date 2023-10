McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Familienbesuch: Schirmherr Miroslav Klose im Ronald McDonald Haus Homburg

Homburg (ots)

Der Fußballtrainer und ehemalige Fußballnationalspieler Miroslav Klose ist bereits seit der Eröffnung im Jahr 2005 Schirmherr und war heute zu Gast bei den Familien und MitarberiterInnen im Ronald McDonald Haus.

Zusammen mit Christian Schwarzer bildet Miroslav Klose bereits seit Jahren ein starkes Schirmherrn-Duo und unterstützt als prominenter Botschafter die McDonald's Kinderhilfe Stiftung dabei, Familien schwer kranker Kinder zu helfen. Im Ronald McDonald Haus Homburg finden die Familien während des Behandlungszeitraums ein Zuhause auf Zeit in unmittelbarer Nähe zur Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Saarlandes.

>Schwer kranke Kinder brauchen ihre Familie. Erst recht, wenn sie weit weg von zu Hause in einer Spezialklinik behandelt werden müssen. Zu den Sorgen um das kranke Kind kommt dann oft die verzweifelte Frage von den Angehörigen: 'Wo bleibe ich?' Dieses Problem löst das Ronald McDonald Haus Homburg und hilft damit ganz unmittelbar den schwer kranken Kindern. Die Idee finde ich toll und unterstütze das von ganzem Herzen<, so Miroslav Klose beim Besuch im Ronald McDonald Haus Homburg.

Beim heutigen Besuch waren gleich beide Schirmherren zu Gast und sorgten damit für ein echtes Highlight für die BewohnerInnen des Ronald McDonald Hauses, die durch den anstrengenden Klinikalltag meist sehr belastet sind. Neben der Besichtigung der frisch renovierten Gemeinschafträume und Apartments stand vor allem der Austausch mit den Familien sowie dem haupt- und ehrenamtlichen Team im Vordergrund.

>Unsere Schirmherren sind nicht nur bemerkenswerte Persönlichkeiten, sondern auch ein unschlagbares Team, das sich für Familien mit schwer kranken Kindern einsetzt. Ihr Engagement und ihre Unterstützung sind von unschätzbarem Wert und bringen Hoffnung in die Herzen derjenigen, die es am dringendsten brauchen. Bei diesem sehr persönlichen Besuch konnte man dies jeden Moment spüren und dafür sind wir sehr dankbar<, sagt Tanja Meiser, Leitung Ronald McDonald Haus Homburg.

Das Ronald McDonald Haus Homburg wurde im Jahr 2005 eröffnet und bietet jährlich rund 230 Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

