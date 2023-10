McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Spielend Gutes tun: 7. McDonald's Kinderhilfe Golf Cup in Homburg

Homburg (ots)

Beim Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe gingen am Samstag 85 TeilnehmerInnen an den Start und erspielten bei der Charity-Veranstaltung Einnahmen in Höhe von 42.850 Euro.

Ausrichter des McDonald's Kinderhilfe Golf Cup war in diesem Jahr erstmalig der Golf Club Homburg Saar Websweiler Hof. Christian Blacky Schwarzer, der Schirmherr des McDonald's Kinderhilfe Golf Cups und des Ronald McDonald Hauses Homburg konnte leider nicht persönlich dabei sein, begrüßte aber dafür die Gäste mit einer Videobotschaft. Mit dabei waren auch der Vorstandsvorsitzende von McDonald's Deutschland LLC Mario Federico sowie der Vice President & Chief Restaurant Officer Joe Zammuto. Insgesamt kamen bei der Charity-Veranstaltung 42.850 EUR Spenden für das Ronald McDonald Haus Homburg zusammen.

Für die Charity-Veranstaltung wurde als Spielform ein >2er Scramble< gewählt und so hatten die rund 85 Golferinnen und Golfern bei bestem Wetter viel Spaß und Freude auf der Runde. Auch Schnupper-Golfen wurde angeboten, so dass Golfneulinge ihre ersten Erfahrungen machen konnten und von Jochen Möller viel über das Golfspielen erfuhren. Mit dabei auch Professor Michael Zemlin, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Bei der anschließenden Abendveranstaltung richtete Professor Zemlin sich im Interview mit Tanja Meiser, Hausleitung Ronald McDonald Haus Homburg mit einem großen Dank an die TeilnehmerInnen, Sponsoren und SpenderInnen und betonte, wie wichtig das Ronald McDonald Haus für die Familien sei.

>Besonders beeindruckt hat mich die persönliche Note des Golf Cups. Die MitarbeiterInnen des Websweiler Hofs waren nicht nur professionell, sondern auch unglaublich herzlich und aufmerksam. Gemeinsam konnten wir so ein wunderbares Golf-Event genießen<, sagt Tanja Meiser. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an das Ronald McDonald Haus Homburg, das seit 2005 ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder ist und jedes Jahre 230 Familien aufnimmt.

Die Sponsoren des diesjährigen Golf Cups waren Franke Foodservice Systems GmbH, McDonald's Deutschland LLC, Ferraro Group, Amapharm GmbH, WMF GmbH, die Kreissparkasse Saarpfalz sowie für die Sonderwertung Nearest to the Pin die Yuu'n Mee fine foods Vertriebs-GmbH und für die Sonderwertung Longest Drive die Franke Foodservice Systems GmbH.

>Unser Golf Cup ist inzwischen zu einem festen jährlichen Programmpunkt für die McDonald's Kinderhilfe geworden und so sind wir stolz auch dieses Mal wieder zahlreiche Unterstützer und Sponsoren gewinnen konnten<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Unser Dank gilt allen TeilnehmerInnen und Unterstützern - mit ihren Spenden ermöglichen Sie es uns, Familien zu helfen.<

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

