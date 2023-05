RHÖN-KLINIKUM AG

3. Juni 2023: "Radtour für Organspende" von Gießen nach Butzbach und zurück

Gießen (ots)

Mit einer gemeinsamen "Radtour für Organspende" unter dem Motto "Gießen entscheidet sich" / "Butzbach entscheidet sich" möchten das Universitätsklinikum Gießen, der Bundesverband der Organtransplantierten e.V., der Verein Selbsthilfe Niere Mittelhessen e.V., der Verein Kinderherzen heilen e.V. (Eltern herzkranker Kinder), der Verein PKD Familiäre Zystennieren e.V., die AG Aufklärung Organspende Gießen (Studierende der JLU) und die DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) die Bevölkerung in Gießen und in Butzbach über die Möglichkeiten zur Organspende und über Organtransplantationen aufklären.

Am 3. Juni 2023 geht die Tour - bei der auch viele Transplantierte und Angehörige von Organspendern mitfahren - in Gießen am Uniklinikum (Rudolf-Buchheim-Straße 8, "Blaue Kugel") um 10 Uhr los nach Butzbach, wo um 11.30 Uhr Bürgermeister Michael Merle (der selbst mitfahren wird) die Radlerinnen und Radler vor dem Rathaus begrüßen wird. Nach einem Zwischenhalt am dortigen Infostand der Veranstalter begeben sich die Tourteilnehmerinnen und -teilnehmer auf den Weg zurück nach Gießen. Gegen 14 Uhr ist mit der Ankunft auf dem Gießener Kirchplatz zu rechnen. Dort findet dann die Abschlusskundgebung, unter anderem mit dem Gießener Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher, und der Band "Mother's Milk" statt. Zudem informieren alle beteiligten Selbsthilfegruppen und Organisationen mit Infoständen auf dem Kirchplatz zu sämtlichen Fragen rund um Organspende und -transplantation.

Organspende ist für den Veranstalterkreis im Zusammenhang mit der Organtransplantation ein wichtiges Thema: Jeder und jede Deutsche/r kann sich selbst entscheiden, ob er / sie Organe spenden möchte oder nicht. Es ist wichtig, sich zumindest einmal im Leben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und bei positiver Entscheidung zur Organspende auch einen entsprechenden Ausweis bei sich zu tragen beziehungsweise diese Entscheidung mit seinen Angehörigen zu besprechen. Leider kommt es immer noch sehr häufig vor, dass ein Mensch verstirbt, ohne eine Entscheidung zur Organspende getroffen zu haben. Wenn dann Angehörige vor einer solchen Entscheidung stehen, sind diese zumeist damit überfordert. Von daher halten es die Veranstalter für wichtig, dass sich alle Menschen mit der Thematik Organspende beschäftigen und eine selbstbestimmte Entscheidung dazu treffen.

Weitere Infos unter: https://www.ukgm.de/radtour

