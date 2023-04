Aktuelle Streamingtipps: Earth Day 2023 | Das Phänomen Maja Lunde | Chaos City Wrestling | a-ha | Spanische Filmkollektion | State of Happiness Staffel 2

ARTE G.E.I.E.

Strasbourg

ARTE-Streamingtipps für die zweite Aprilhälfte 2023

KOLLEKTION Earth Day 2023 Am 22. April online auf arte.tv/earthday Wie schaffen wir es, die biologische Vielfalt unserer Erde zu bewahren, wenn globale Erderwärmung, Artensterben und gefährderte Ökosysteme unser Alltag sind? Zum Earth Day 2023 beleuchtet ARTE in 13 Filmen die Hintergründe und Herausforderungen des Klimawandels und zeigt inspirierende Geschichten, die Mut machen. Die Grundlage allen Lebens thematisiert die Dokumentation " Im Reich des Regenwurms", die einen Regenwurm durch seinen unterirdischen Lebenszyklus begleitet. Eine hoffnungsvolle Botschaft vermitteln neue Folgen der Reihe " Gute Nachricht vom Planeten", die zeigt, dass es sich lohnt um scheinbar verlorene Orte zu kämpfen. >> Vorab auf ARTE Presse Das Phänomen Maja Lunde - Klimawandel als Bestseller Dokumentation - Online vom 26. April bis 8. Juni 2023 Waldbrände, Dürren,Flutkatastrophen - die Folgen des Klimawandels werden immer unübersehbarer. Die norwegische Schriftstellerin Maja Lunde schreibt in ihren Romanen seit Jahren über die unbequemen Wahrheiten, die niemand gerne hört. Filmemacherin Marion Schmidt begleitet die Bestsellerautorin und gibt exklusive Einblicke in das Leben und die Arbeitsweise der Schriftstellerin. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Chaos City Wrestling Dokumentationsreihe - Online ab 19. April 2023 Wrestling - das ist brutaler Kampf und große Show in einem. Die Newcomer Loki und Milad trainieren regelmäßig in der Berliner Wrestlingschule. Sie fiebern ihrem ersten Auftritt entgegen. Vor dem Kampf in der Arena entsteht die Choreographie: die Rollenverteilung in Gut und Böse. Dann kann der Showdown in Kreuzberg beginnen. Wrestler*innen, Kommentatoren und Trainer ergründen in der dreiteiligen Web-Reihe die Anfänge des Showsports. >> Vorab auf ARTE Presse a-ha: The Movie Dokumentation - ab sofort online bis 12. Juli 2023 Sie sind vor Öl und Gas Norwegens größter Exportschlager: "a-ha" begeistern seit über 40 Jahren mit ihrem einzigartigen Sound. Regisseur Thomas Robsahm folgt mit seiner Dokumentation der norwegischen Band auf ihre Tourneen und erzählt ungeschönt die Geschichten dreier junger Männer, die ihrem unmöglichen Traum folgten, um internationale Rockstars zu werden. >> Jetzt anschauen WEB ONLY Viva España - Acht Filme aus Spanien Spanische Filmkollektion - Online ab 16. April 2023 unter arte.tv/vivaespana Luis García-Berlanga, Luis Buñuel, Víctor Erice, Mario Camus, Vicente Aranda, Juan Antonio Bardem, Fernando Trueba und Pedro Almodóvar: Ab 16. April bietet ARTE exklusiv online eine Auswahl von acht spanischen Spielfilmen aus unterschiedlichen Jahrzehnten. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY State of Happiness (Staffel 2) 8-teilige Serie - Ab sofort online bis 8. Dezember 2023 1977 in Norwegen: Basierend auf wahren Begebenheiten und relevant wie eh und je, entschlüsselt die zweite Staffel von "State of Happiness" eine dunkle Episode in der Geschichte der Ölindustrie und zeichnet das Porträt einer Generation, die das Abenteuer des schwarzen Goldes lebt. >> Vorab auf ARTE Presse WEB ONLY Fünf Jahre (Five Years) 10-teilige Serie - Online ab 28. April 2023 Fünf Jahre sind vergangen seit sich die ehemaligen Klassenkameraden David und Tereza das letzte Mal gesehen haben. Als sie sich zufällig wieder begegnen, beschuldigt Tereza David, sie in der Ballnacht vergewaltigt zu haben. David streitet seine Schuld ab. Während Tereza das Kapitel abschließen möchte, will David es erst gar nicht aufschlagen will. Was ist in dieser Nacht wirklich passiert? ARTE präsentiert die zehnteilige tschechische Webserie "Fünf Jahre", die das Thema sexuelle Gewalt und Consent abwechseldn aus den Perspektiven der Protagonist*innen beleuchtet. >> Vorab auf ARTE Presse Die Bücher, die Hitler nicht verbrannte Dokumentarfilm - Online vom 18. April bis 21. Oktober 2023 Am Ende seines Lebens besaß Adolf Hitler selbst 16.000 Bände und viele dieser Bücher waren Bestseller. Was erzählen diese Bücher über die Quellen nationalsozialistischen Denkens - und über das Fortwirken rechtsextremer Gewalt heute? Hitlers Bibliothek zeugt davon, dass Antisemitismus und Rassismus keineswegs Randphänomene waren, sondern vielmehr in ihrem Zentrum standen und bis heute die sogenannten Neuen Rechten inspirieren. >> Vorab auf ARTE Presse

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell