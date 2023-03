ARTE G.E.I.E.

Sci-Fi-Faktencheck und glühende Turntables: ARTE launcht zwei neue Formate auf seinem Twitch-Kanal

Strasbourg

ARTE künftig wöchentlich live auf seinem Kanal twitch.tv/arte_tv mit zwei neuen Formaten.

"Wissenschaftler reagieren" bietet monatlich ein Fact-Checking von Science-Fiction-Blockbustern durch ExpertInnen. Host ist Youtuber Cedric Engels alias Doktor Whatson.

"ChatWithA_DJ" lädt alle zwei Wochen live zu DJ Sets ein und bringt die Community anschließend in Austausch mit den KünstlerInnen. Moderiert wird das Format von DJ, Produzentin und Podcasterin Josi Miller.

Ab sofort lädt ARTE die Twitch-Community regelmäßig zum Livestream ein, um mit ihr in den Austausch zu gehen, Filme zu schauen und mit DJs und Wissenschaftlern zu diskutieren. Egal ob die UserInnen nur zuschauen, sich live im Chat oder per Guest Star beteiligen, mit den zwei neuen Formaten "Wissenschaftler reagieren" und "ChatWithA_DJ" bringt ARTE die Community für einen konstruktiven Meinungsaustausch zusammen.

Wissenschaftler reagieren

Ab Montag, 27. März, 19 Uhr, ARTE GEIE, Twentytwo Films GmbH

Wer sich beim Gucken von Science-Fiction-Movies regelmäßig fragt, wie realistisch oder absurd das Geschehen im Film ist, wird an "Wissenschaftler reagieren" seine helle Freude haben. Science Tuber Cedric Engels alias Doktor Whatson wird sich in Zukunft einmal im Monat Popcorn besorgen und es sich mit zwei WissenschaftlerInnen auf dem Sofa bequem machen. Gemeinsam zappen sie sich durch einen Film und analysieren ihn auf seinen wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt hin - all das natürlich im Austausch mit der Community.

Los geht's am Montag, 27. März um 19 Uhr mit "Don't look up" von Adam McKay. Der hochkarätig besetzte Film gilt als Allegorie auf den Klimawandel. Mit Prof. Dr. Claudia Frick, Meteorologin und Podcasterin ("Das Klima"), sowie Umweltpsychologe Prof. Dr. Gerhard Reese prüft Cedric Engels den Film darauf, wieviel Wahrheit und wieviel Fiktion darin steckt.

Weiter geht es im April mit "Interstellar" sowie "Apollo 13" und "Matrix" in den darauffolgenden Monaten.

Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, ein Best-of jeder Folge auf YouTube zu streamen. Ein Best-of der Pilotfolge von "Wissenschaftler reagieren" von Ende letzten Jahres steht auf YouTube zur Ansicht bereit: https://www.youtube.com/watch?v=KplrkcLvKPU

ChatWithA_DJ

Ab Donnerstag, 6. April, 18 Uhr, Koproduktion RBB/ARTE, Suol Music GmbH

In der neuen Reihe "ChatWithA_DJ" lässt ARTE die Mischpulte glühen. Ab Donnerstag, den 6. April lädt "ChatWithA_DJ" alle zwei Wochen ab 18 Uhr drei KünstlerInnen sowohl aus der elektronischen Musikszene, als auch aus dem Rap und Hiphop in das exklusive ChatWithA_DJ LED-Studio in Berlin ein, um je ein 60-minütiges DJ Set zu spielen. Während des Sets kann die Community im Chat Fragen stellen, die im anschließenden Talk von den DJs beantwortet werden.

Als Host und Moderatorin des Formats fungiert die in Berlin lebende DJ, Produzentin, Sängerin und Podcasterin Josi Miller. Bis 2019 stand sie für den Leipziger Rapper Trettmann an den Turntables. Josi Miller moderiert gemeinsam mit Helen Fares den Podcast "Homegirls" und produziert im Zusammenschluss mit Stefan Heinrich für das Projekt "Import Export" experimentell-elektronische Musik.

Josi Miller wird in den nächsten Wochen unter anderem Niconé, Dirty Doering, Valentin, Ava Irandoost, Andhim und Sarah Farinaim "ChatWithA_DJ"-Studio begrüßen.

