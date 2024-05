McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Engagement für ein Haus, das verbindet: Tobias Schweinsteiger übernimmt Schirmherrschaft für das Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Vogtareuth (ots)

Der Fußballtrainer und ehemalige Fußballspieler ist neuer Schirmherr der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und unterstützt künftig Familien schwer kranker Kinder in Vogtareuth

Im Rahmen des ersten Jahresempfangs des Ronald McDonald Hauses Vogtareuth konnten Adrian Köstler Vorstand McDonald's Kinderhilfe und Tanja Forderer-Barlag, Hausleitung, den neuen Schirmherren als besonderen Ehrengast willkommen heißen. >Ich engagiere mich für das Ronald McDonald Haus im Vogtareuth, weil es Familien hilft, in schwierigen Zeiten zusammen füreinander da sein zu können. Das hilft den Kindern und ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten um Kraft und positive Energien zu entwickeln<, sagt Tobias Schweinsteiger im Rahmen des Jahresempfangs des Elternhauses.

Insgesamt engagieren sich deutschlandweit 31 Schirmherrn für die Familien, die in den Ronald McDonald Häusern und Oasen Unterstützung finden. >Tobias Schweinsteiger wird uns als Schirmherr dabei helfen, noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit für Familien schwer kranker Kinder zu schaffen<, sagt Adrian Köstler. >Wir schätzen uns sehr glücklich unseren neuen Botschafter nun an der Seite der Familien zu wissen, deren Kinder in der Schön Klinik in Behandlung sind.<

Im Elternhaus mit seinen 20 Apartments, das sich überwiegend durch Spenden finanziert, finden jedes Jahr rund 450 Familien einen Rückzugsort, an dem sie sich erholen und gleichzeitig auf eine starke Gemeinschaft bauen können, die sie auffängt. Weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus Vogtareuth und Möglichkeiten zu Spenden sowie andere Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/vogtareuth

Über das Ronald McDonald Haus Vogtareuth

Seit Mai 2023 ist das Ronald McDonald Haus Vogtareuth ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder in der Schön Klinik Vogtareuth behandelt werden. Für die Eltern und Geschwister der kleinen Patienten stehen 20 Apartments für bis zu vier Personen zur Verfügung. Jedes Jahr werden wir rund 450 Familien helfen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft.

