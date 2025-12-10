KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Gesucht: Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller für die 30. Staffel "Schloss Einstein"

Bewerbungsfrist: Bis 9. Januar 2026 können sich Kinder und Jugendliche bei KiKA bewerben

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die erfolgreiche Kinder- und Jugendserie "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) geht in die nächste Runde. Für die 30. Staffel werden wieder junge Schauspiel-Talente im Alter von 12 bis 18 Jahren gesucht, die Lust haben, Teil des Formats zu werden und vor der Kamera zu stehen. Die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel finden von Mai bis Oktober 2026 im Kindermedienzentrum in Erfurt statt. Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2027 bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App geplant.

Zum Casting:

Voraussetzung für die Bewerbung ist das Einverständnis der Eltern. Das Casting ist barrierefrei und für jedes Geschlecht und alle kulturellen und sprachlichen Hintergründe offen. Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung. Neben Schauspielbegeisterung sind zusätzliche Talente wie Tanzen, Singen, Sport, Musikinstrumente oder Mehrsprachigkeit ausdrücklich willkommen und können beim Casting gezeigt werden. Die Vorauswahl erfolgt über ein E-Casting, anschließend folgen persönliche Termine in Erfurt.

Zu "Schloss Einstein":

Seit 1998 ist "Schloss Einstein" eine der langlebigsten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendserien in den deutschen Medien. Sie erzählt Geschichten rund um die Themen Freundschaft, erste Liebe, Zusammenhalt und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Produziert wird "Schloss Einstein" von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD, unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), in Ko-Produktion mit KiKA von ARD und ZDF.

Weitere Informationen zur Online-Anmeldung sowie das Bewerbungsformular gibt es auf kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell