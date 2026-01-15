KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neue Folgen "Stark mit Fidi" ab 17. Januar 2026 bei KiKA

Fledermaus Fidi hilft Familien im turbulenten Alltag

Nicht immer läuft zu Hause alles rund und Missverständnisse führen zu Streitigkeiten. In solchen Momenten ist Fledermaus Fidi zur Stelle: In vier neuen Folgen von "Stark mit Fidi" (KiKA) hilft sie Kindern und Eltern, herausfordernde Situationen im Familienalltag zu meistern. Die Fortsetzung der Vorschulrealserie ist ab 17. Januar 2026 online first auf kikaninchen.de, kika.de und in der Kikaninchen-App sowie KiKA-App verfügbar, bei KiKA ist sie ab 28. März 2026, immer samstags um 9:55 Uhr zu sehen.

Nach der erfolgreichen 1. Staffel kehrt Fledermaus Fidi zurück und zeigt, wie sich Auseinandersetzungen durch eine zugewandte Kommunikation lösen lassen: Moritz möchte sich nicht mit Sonnencreme eincremen lassen, Josy ist enttäuscht, weil sie keine Zeit allein mit ihrer Mutter bekommt, Diego fühlt sich von seinem Vater ungerecht behandelt und Gabriel ist wütend, weil er nicht zu Wort kommt. In jeder Folge teilen die Kinder ihre Sorgen mit Fledermaus Fidi. Die kleine Fledermaus hört genau zu, nimmt alle Gefühle ernst und hilft dabei, gemeinsame Lösungen zu finden.

"Der Familienalltag steckt voller Herausforderungen, die wir in der ersten Staffel nicht alle zeigen konnten. In den neuen Folgen von 'Stark mit Fidi' greifen wir weitere typische Familienkonflikte auf, die mit Wärme und auf Augenhöhe erzählt sind - nah an der Lebenswelt der Kinder. So bekommen Kinder Orientierung im Umgang mit starken Emotionen, und Eltern Anregungen für Gespräche und Lösungsansätze", so Silvia Keil, verantwortliche Redakteurin bei KiKA.

"Stark mit Fidi" richtet sich sowohl an Vorschulkinder als auch an ihre Eltern. Gedreht wurde nicht mit Schauspieler*innen, sondern in echten Familien, die ihre Erfahrungen aus dem Alltag teilen. Unterstützend stehen auf kikaninchen.de Elternfilme mit der Erziehungsberaterin Dr. Martina Stotz zur Verfügung. Zusätzlich gibt es auf kikaninchen.de Alltags-Tipps für Eltern als Download.

Produziert wurde "Stark mit Fidi" von der Lupalipa Media im Auftrag von KiKA. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Silvia Keil, für die zusätzlichen Online-Inhalte ist Franziska Spanger zuständig.

