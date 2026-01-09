KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Start der Staffel 23 mit neuem Konzept

32 Schulklassen aus 13 Bundesländern im Wettbewerb ab 14. Januar 2026 bei KiKA

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) startet 2026 mit einem überarbeiteten Konzept. Von Januar bis Pfingsten erlebt das Publikum eine spannende Quizreise - von interaktiven "Schulbattles" direkt aus den Klassenzimmern über eine neue Zwischenrunde in Kooperation mit "KiKA LIVE" (KiKA) bis hin zu den beliebten "Wochenshows" und dem großen "Superfinale" im KiKA-Studio in Erfurt.

Mehr als 300 Klassen der 6. und 7. Jahrgangsstufe haben sich über eine Vorab-Qualifikation in der KiKA-Quiz App für die 23. Staffel beworben. 32 Schulklassen konnten sich dort für die Schulbattles qualifizieren. In acht "Schulbattles" (KiKA) treten jeweils vier Klassen im Livestream gegeneinander an - zu sehen ab dem 14. Januar 2026, immer mittwochs um 15:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und auf dem KiKA-YouTube-Kanal. Zusätzlich sind die Live-"Schulbattles" ab dem 4. März 2026 um 20:10 Uhr in konfektionierter Form im KiKA-Programm zu sehen.

Die Besonderheit: Die Klassen beantworten alle zeitgleich Quiz- und Rätselfragen oder stellen sich in 1:1 -Duellen zusätzlichen Aufgaben an ihren Schulen vor Ort. Wissen, Schnelligkeit und Teamwork werden so erstmals in einem hybriden Wettkampfformat miteinander verknüpft. Moderiert werden die "Schulbattles" live aus dem neuen Kölner Livestream-Studio von Dilara Colak und Content Creator Lukas White im Team mit den "KiKA LIVE"-Moderator*innen Sarah Parvanta und Ben Blümel jeweils in ihren Rollen als Quiz - oder Community-Master.

Denn auch die Zuschauenden können direkt und unmittelbar an den Livestreams im zeitgleichen KiKA-Chat teilnehmen - mit Fragen und Kommentaren an die Hosts im Studio und die Klassen.

Diese 32 Schulkassen haben sich für die Teilnahme an den "Schulbattles" qualifiziert:

Klasse 7e, Gymnasium Mariano-Josephinum aus Hildesheim

Klasse 7b, Max-Planck-Gymnasium aus Göttingen

Klasse 7, Schülerschule aus Pinneberg

Klasse 7e, Gymnasium Dörpsweg aus Hamburg

Klasse 6c, Mariengymnasium aus Jever

Klasse 7c, Gymnasium Horn aus Bremen

Klasse 6c, Gymnasium Altenholz

Klasse 7b, Gymnasium Rotherbaum aus Hamburg

Klasse 6c, Gymnasium Lindenberg im Allgäu

Klasse 6c, Spessart-Gymnasium aus Alzenau

Klasse 7c, Von-Müller-Gymnasium aus Regensburg

Klasse 7d, Rechberg-Gymnasium aus Donzdorf

Klasse 7a, Gymnasium Lindenberg im Allgäu

Klasse 7c, Königin-Katharina-Stift Gymnasium aus Stuttgart

Klasse 7c, Gymnasium Dingolfing

Klasse 7b, Liselotte Gymnasium aus Mannheim

Klasse 7e, KGS aus Erfurt

Klasse 7d, Augustinerschule aus Friedberg

Klasse 6b, Evangelische Schule Neuruppin

Klasse 7d, Albert Schweizer Gymnasium aus Sömmerda

Klasse 7c, Elisabeth-Gymnasium aus Halle (Saale)

Klasse 6.1, Anton-Philipp-Reclam Schule aus Leipzig

Klasse 7b, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium aus Berlin

Klasse 7b, Goethegymnasium aus Weimar

Klasse 6a, St. Hildegardis-Gymnasium aus Duisburg

Klasse 7c, Städtischen Gymnasium Ochtrup

Klasse 7d, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus Bonn

Klasse 6b, Gymnasium Georgianum aus Vreden

Klasse 7d, Konrad-Duden-Gymnasium 7d aus Wesel

Klasse 7B, St. Hildegardis Gymnasium aus Duisburg

Klasse 6b, Märkischen Gymnasium aus Schwelm

Klasse 7B, Städtischen Gymnasium Schmallenberg

Die Termine der 23. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

Ab 14. Januar 2026: "Schulbattles", Livestream immer mittwochs um 15:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App sowie auf dem KiKA-YouTube-Kanal.

Ab 4. März 2026: "Schulbattles", lineare Ausstrahlung immer mittwochs um 20:10 Uhr bei KiKA.

Ab 5. März 2026: "KiKA LIVE: Reich in die Pause x Beste Klasse", immer donnerstags, 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App.

Ab 30. März 2026: Start des Mitspielmodus "Spiel für deine Klasse" in der KiKA-Quiz App.

Ab 1. Mai 2026: "Wochenshows", immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App.

29. Mai 2026: "Superfinale" um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.

