Neue Ausgabe der ACV PROFIL: AUF DIE PLÄTZE, FERTIG ...

In der Ausgabe 1/2026 seines Mitgliedermagazins geht der ACV der Frage nach, warum hierzulande nicht mehr Menschen E-Auto fahren.

Warum sind die Deutschen beim Kauf von E-Autos nach wie vor zurückhaltend? Liegt es am Kaufpreis, der Ladeinfrastruktur, an Reichweitenbedenken oder an ganz anderen Überlegungen? Die Titelstory des aktuellen Mitgliedermagazins des ACV Automobil-Club Verkehr beleuchtet die entscheidenden Gründe, ordnet sie ein und berücksichtigt dabei auch die Ergebnisse einer repräsentativen ACV Umfrage unter Deutschlands Autofahrern.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe:

Verkehrspolitik : Durch die neue Kooperation mit EnBW erhalten ACV Mitglieder ab dem 2. Februar 2026 mit der ACV Ladekarte Zugang zum deutschlandweit größten Schnellladenetz. Außerdem setzt der ACV zum Jahresbeginn als erster deutscher Automobilclub einen emissionsfreien Abschleppwagen im Alltagsbetrieb ein.

Durch die neue Kooperation mit EnBW erhalten ACV Mitglieder ab dem 2. Februar 2026 mit der ACV Ladekarte Zugang zum deutschlandweit größten Schnellladenetz. Außerdem setzt der ACV zum Jahresbeginn als erster deutscher Automobilclub einen emissionsfreien Abschleppwagen im Alltagsbetrieb ein. Menschen : Nachwuchs-Designer Valentin Binder unterstützt die Marke Mini dabei, ihr ikonisches Fahrzeugdesign neu auszureichten.

Nachwuchs-Designer Valentin Binder unterstützt die Marke Mini dabei, ihr ikonisches Fahrzeugdesign neu auszureichten. Ratgeber : Wie man sich beim Auto- und Teilekauf im Internet vor Betrug schützt - und warum sich Bußgelder bei Städtetrips in Europa mit ein wenig Vorabrecherche vermeiden lassen.

Wie man sich beim Auto- und Teilekauf im Internet vor Betrug schützt - und warum sich Bußgelder bei Städtetrips in Europa mit ein wenig Vorabrecherche vermeiden lassen. Mobil : Renault Clio, Skoda Superb iV Limousine, Nissan Leaf und Xpeng G9 im Test. Zusätzlich: neue praktische Gimmicks für Radfahrer.

Renault Clio, Skoda Superb iV Limousine, Nissan Leaf und Xpeng G9 im Test. Zusätzlich: neue praktische Gimmicks für Radfahrer. Wissen : Digitale Außenspiegel als Techniktrend und Entscheidungshilfen für den Weg zum eigenen E-Auto - ob neu, gebraucht oder im Leasingmodell.

Digitale Außenspiegel als Techniktrend und Entscheidungshilfen für den Weg zum eigenen E-Auto - ob neu, gebraucht oder im Leasingmodell. ACV News: Rückblick auf die ACV Sport-Endläufe, Auszeichnung für den ACV Premium Tarif und Anmeldestart für die ACV Caravan Rallye.

Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV.

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.

