KiKA und Sportschau: Olympische Winterspiele ab 6. Februar 2026 in der KiKA-App und bei kika.de

Fragen an Expert*innen und Profis

Live-Chats

Tägliche Zusammenfassungen & Hintergrundwissen

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

KiKA begleitet zusammen mit der Sportschau die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026 und sorgt als Teil des öffentlich-rechtlichen Netzwerks für ein kindgerechtes Sportevent mit Weltklasse. Kinder können mit Video-Nachrichten ihre Fragen an Expert*innen und Profis stellen und bekommen direkt während der Übertragungen eine Antwort. Noch mehr Austausch bietet ihnen der KiKA-Chat, der parallel zu verschiedenen Wettkämpfen auf kika.de verfügbar ist. Tägliche Zusammenfassungen aller Wettkampftage sowie viel Wissenswertes rund um das Thema Wintersport sind in der KiKA-App und auf kika.de zu finden und lassen Kinder das wichtigste Sportereignis des Winters miterleben.

Video-Aktion: Fragen an die Profis

Ab sofort können Kinder bis zum 8. Februar 2026 ihre Fragen als Video-Nachrichten an Sportstars und Expert*innen stellen. Diese werden dann mit etwas Glück während der ARD-Übertragungen von den Olympischen Winterspielen von den Sportstars und Moderator*innen beantwortet. Die Teilnahmebedingungen sind auf kika.de hinterlegt.

KiKA-Chats zu Olympia

Außerdem kann während der Live-Übertragungen der Winterspiele im Ersten erstmals gechattet werden. Die Kommentator*innen reagieren live auf die Chats. Parallel zu verschiedenen Wettkämpfen ist der KiKA-Chat auf kika.de verfügbar:

Samstag, 7. Februar 2026, 12:10 - 14:40 Uhr: Eishockey (Frauen) Deutschland - Japan

Freitag, 13. Februar 2026, 10:00 - 11:30 Uhr und 13:30 - 15:05 Uhr: Snowboard Cross (Frauen) Qualifikation und Finale

Samstag, 14. Februar 2026, 18:45 - 20:50 Uhr: Skispringen (Herren) Einzel auf der Großschanze

Tagesaktuelle Zusammenfassungen und Wissenswertes in der KiKA-App und auf kika.de

Ab dem 6. Februar 2026 werden täglich die Zusammenfassungen des Olympia-Tages veröffentlicht. Wer noch tiefer einsteigen möchte, kann sich mit weiterführenden Videos und der brandneuen ARD-Dokumentation "Powerplay - Das beste Eishockey-Team für Olympia" eine passende Dosis Sportwissen holen.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

