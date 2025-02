NEXTRA Strategy

Nachfolgekrise in Deutschland: Wie Steven Manja von NEXTRA Strategy Unternehmern den Weg zum erfolgreichen Exit ebnet

Zehntausenden Unternehmen droht in den kommenden Jahren die Schließung – meist nur deshalb, weil ihre Inhaber keinen Nachfolger finden. Ein Problem, das den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland betrifft. Was also ist nötig, um bedrohte Firmen zu retten und eine erfolgreiche Übergabe zu ermöglichen? Steven Manja von NEXTRA Strategy kennt die Antwort und liefert seinen Kunden die passende Lösung: Worauf es dabei ankommt und wie das in der Praxis gelingt, erfahren Sie hier.

Laut einer Umfrage des DIHK denken bereits 28 Prozent der beratungsuchenden Unternehmen über eine Schließung nach – nicht etwa wegen hoher Energiekosten oder zunehmender Bürokratie, sondern vor allem wegen des Mangels an passenden Nachfolgern. Dieser Trend hält seit Jahren an und betrifft nicht nur einzelne Unternehmer, sondern die gesamte Gesellschaft. So geht jede Firma, die nicht erfolgreich übergeben wird, als Marktangebot verloren – ein Missstand mit direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Wettbewerb und letztlich auch auf die Verbraucher. "Viele Unternehmer sind unsicher, wie sie die Nachfolge gestalten sollen. Oft fehlt ihnen das nötige Wissen über einen gelungenen Verkaufsprozess und die notwendigen Schritte, um ihr Unternehmen optimal darauf vorzubereiten. Die Folge sind nicht nur Arbeitsplatzverluste, sondern auch der schleichende Verlust von Fachwissen, was langfristige Risiken für ganz Deutschland birgt", warnt Steven Manja von NEXTRA Strategy.

"Letztlich ist eine gründliche Vorbereitung der entscheidende Schlüssel, um eine erfolgreiche Nachfolge zu ermöglichen. Bei NEXTRA Strategy setzen wir deshalb genau dort an – und begleiten Unternehmer in fünf strukturierten Schritten bis zur gewünschten Lösung", fügt er hinzu. Mit jahrelanger Erfahrung in der M&A-Beratung hat Steven Manja ein System entwickelt, das Unternehmer gezielt bei allen notwendigen Schritten unterstützt: Der Prozess beginnt mit einer Analyse der verschiedenen Exit-Optionen, die genau auf die individuellen Ziele des Unternehmers abgestimmt sind. Eine umfassende 360-Grad-Analyse zeigt anschließend nicht nur Stärken, sondern auch Verbesserungspotenziale auf. Darauf aufbauend wird ein strukturierter Maßnahmenplan entwickelt, um Fallstricke zu beseitigen und die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Käufer zu maximieren. "Ein strukturierter Vorbereitungsprozess sorgt dafür, dass die Unternehmer am Ende nicht nur einen geeigneten Nachfolger finden, sondern auch die bestmöglichen Konditionen für sich selbst erzielen", betont Steven Manja.

Gründliche Vorbereitung ist alles – worin sich NEXTRA Strategy von anderen M&A-Beratern unterscheidet

Im Gegensatz zu vielen klassischen M&A-Beratern, die sich auf den reinen Transaktionsprozess konzentrieren, geht NEXTRA Strategy einen Schritt weiter: Das Unternehmen unterstützt seine Kunden aktiv in der Vorbereitungsphase und sorgt dafür, dass sie frühzeitig die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Perspektivwechsel: Während Unternehmer oft aus dem eigenen Tagesgeschäft heraus denken, setzt NEXTRA Strategy bewusst die "Käuferbrille" auf.

"Wir betrachten das Unternehmen ganzheitlich und beziehen alle für die Nachfolge relevanten Bereiche mit ein. Dabei optimieren wir sämtliche Faktoren so, dass wir sowohl den Unternehmenswert maximieren als auch eine maximale Transaktionssicherheit erreichen“, erklärt Steven Manja von NEXTRA Strategy. Zudem bietet er Unternehmen mit seiner selbstentwickelten Exit Ready Plattform die Möglichkeit, ihre Fortschritte eigenständig nachzuverfolgen und zu steuern. "Dabei nehmen wir den Unternehmern alle komplexen Aufgaben ab, sodass sie nur einen minimalen Aufwand haben und sich voll und ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können."

Durch diesen praxisnahen Ansatz werden nicht nur Unternehmensprozesse optimiert, sondern auch potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und behoben. Das spart Zeit und Nerven – und steigert letztlich den Wert des Unternehmens, sodass sich ein erfolgreicher Exit zu den besten Konditionen realisieren lässt.

Diese Erfolge sind in der Praxis möglich – wie der Ansatz von NEXTRA Strategy immer eine individuell passende Lösung verspricht

Ein anschauliches Beispiel für die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist ein Unternehmer aus der Dienstleistungsbranche, der nach einem gescheiterten Verkaufsprozess völlig frustriert zu NEXTRA Strategy kam. Trotz vorhandener Kaufinteressenten hatte sich der Verkauf für ihn nicht richtig angefühlt, sodass er den Prozess abgebrochen hatte. Steven Manja und sein Team setzten genau hier an: "Wir halfen ihm, seine eigentlichen Ziele zu definieren – nicht nur für den Verkauf, sondern auch für seine Zeit danach. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht vollständig aussteigen wollte, sondern hauptsächlich sein unternehmerisches Risiko reduzieren wollte."

Statt das Unternehmen komplett zu verkaufen, entschied er sich für eine Teilveräußerung an einen Finanzinvestor. Mit einem 40-prozentigen Verkauf konnte er sich finanziell absichern, während er gleichzeitig aktiv im Geschäft blieb und durch den neuen Investor wertvolle strategische Impulse erhielt. In der darauffolgenden Zeit übertraf das Unternehmen alle Erwartungen und wuchs stärker als jemals zuvor. "Dieses Beispiel zeigt, dass die beste Lösung nicht immer ein vollständiger Verkauf sein muss: Manchmal ist eine alternative Strategie der Schlüssel zum Erfolg – in jedem Fall braucht es aber einen klaren Plan und eine lückenlose Vorbereitung", fasst Steven Manja von NEXTRA Strategy zusammen.

