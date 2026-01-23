KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Animations-Premiere: "DINO MATES - Ferien bei Madame Freudenreich" ab 27. Januar 2026 bei KiKA

Ein turbulenter Sommer voller Geheimnisse und Dinosaurier-Abenteuer

Erfurt (ots)

Ferien bei Oma Clara sind alles andere als langweilig: Mit sprechenden Dinosauriern und geheimnisvollen Entdeckungen beginnt für Sophie und Leo in "DINO MATES - Ferien bei Madame Freudenreich" (KiKA) ein aufregendes Abenteuer. Die neue 26-teilige Animationsserie ist ab 27. Januar 2026 um 19:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und bei KiKA zu sehen. Untertitel sind verfügbar.

Zum Inhalt: Sophie freut sich riesig auf den Sommer bei ihrer Großmutter Clara, während ihr Bruder Leo lieber zu Hause geblieben wäre. Doch Clara, Biologin, Abenteurerin und Besitzerin eines Kuriositätenladens, nimmt die beiden sofort mit auf ihre erste Exkursion. In einer geheimnisvollen Höhle entdecken sie vier riesige Eier und ehe sie sich versehen, schlüpfen daraus sprechende Dinosaurier. Gemeinsam müssen Sophie, Leo und Clara die Dinos verstecken und vor neugierigen Eindringlingen schützen, die es auf die Tiere abgesehen haben. Dabei geraten sie in spannende Abenteuer, lüften Geheimnisse um Claras verschwundenen Ehemann und erleben einen Sommer voller unerwarteter Überraschungen.

"DINO MATES - Ferien bei Madame Freudenreich" basiert auf der international erfolgreichen Bilderbuchserie von Jörg Ihle sowie Dominik Hochwald und verbindet spannende Abenteuer mit Humor und wichtigen Werten wie Teamarbeit, Solidarität und Mut. Jede Folge zeigt Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren eine fantasievolle Welt voller Überraschungen.

Produziert wurde die Animationsserie von Michael Mack mit MACK Magic in Koproduktion mit Edel Kids und KiKA. Die Redaktion bei KiKA verantworten Stefan Pfäffle und Corinna Schier.

