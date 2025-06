RepTrak

RepTrak stellt Compass vor - eine globale strategische Reputationsinformationsplattform, die mehr als nur eine Bewertung ist

Die RepTrak Company™, seit über 20 Jahren weltweit führend im Bereich Reputationsmanagement, präsentiert RepTrak Compass™, ihre bislang fortschrittlichste und global skalierbarste Plattform.

Compass wird im Juli dieses Jahres eingeführt und versetzt Kommunikationsleiter und Führungskräfte in die Lage, die Reputation ihrer Stakeholder nicht nur zu überwachen, sondern diese auch schnell, präzise und sicher aktiv zu gestalten.

Compass ist mehr als nur eine Bewertung, es ist die einzige wirklich integrierte globale Lösung für Reputationsmanagement, die die erstklassige globale Beratungskompetenz von RepTrak mit KI-gestützter Navigation kombiniert. Compass wurde für das dynamische Umfeld heutiger Stakeholder entwickelt und versetzt Führungskräfte in die Lage, ihre Reputation nicht mehr nur zu messen, sondern aktiv zu gestalten.

„Compass wurde entwickelt, um das zu liefern, was Führungskräfte heute am meisten benötigen – schnelle, zuverlässige Informationen, die Maßnahmen vorantreiben", erklärt Chip Garate, Chief Product and Technology Officer bei RepTrak. „Wo stehen wir mit jeder Stakeholder-Gruppe? Welche Reputationsrisiken zeichnen sich ab? Wo sollten wir handeln? Compass liefert nicht nur Daten oder eine Bewertung, sondern auch Klarheit, Zuversicht und Orientierung.

Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Reputationsforschung und globalem Benchmarking in über 60 Ländern verfügt Compass über die zuverlässigste Grundlage der Branche. Dank der Fachkompetenz und Erfahrung von RepTrak in der Beratung der weltweit größten globalen Marken gibt es nichts, was wir noch nicht gesehen haben, und alles, was wir gelernt haben, ist in diese Plattform eingeflossen.

RepTrak möchte den Mitgliedern seines Kundenbeirats, der sich aus Fortune-500-Unternehmen zusammensetzt, für ihre wertvollen Erkenntnisse und ihre Partnerschaft bei der Entwicklung von Compass herzlich danken. Ihre Beiträge waren entscheidend dafür, dass die Plattform die wichtigsten Echtzeitanforderungen der heutigen Führungskräfte im Bereich Reputation erfüllt.

Compass ist nicht nur ein Schritt nach vorn, sondern die Zukunft der Führungsrolle im Bereich Reputation. Es vereint Erkenntnisse und Maßnahmen über Regionen, Stakeholdergruppen und Führungsebenen hinweg und hilft den Teams von heute, mit Klarheit und Zuversicht zu führen.

Compass bietet einen globalen strategischen Vorteil durch:

Multi-Stakeholder Tracking und Priorisierung Kontinuierliche Transparenz hinsichtlich der Wahrnehmung von Mitarbeitern, politischen Entscheidungsträgern, Medien, Investoren, Kunden und der informierten Öffentlichkeit – lokal und global.

Kontinuierliche Transparenz hinsichtlich der Wahrnehmung von Mitarbeitern, politischen Entscheidungsträgern, Medien, Investoren, Kunden und der informierten Öffentlichkeit – lokal und global. Reporting-Tools für Führungskräfte Stellen Sie Führungskräften und Vorstandsmitgliedern klare, prägnante Datenvisualisierungen und Empfehlungen zur Verfügung, die Entscheidungen vorantreiben.

Stellen Sie Führungskräften und Vorstandsmitgliedern klare, prägnante Datenvisualisierungen und Empfehlungen zur Verfügung, die Entscheidungen vorantreiben. Globales Branchen- und Peer-Benchmarking Positionieren Sie Ihre Reputation präzise im Vergleich zu globalen Wettbewerbern, Branchenstandards und regulatorischen Erwartungen.

Positionieren Sie Ihre Reputation präzise im Vergleich zu globalen Wettbewerbern, Branchenstandards und regulatorischen Erwartungen. Integrierte globale Beratungspartnerschaft Jeder Kunde von Compass erhält durch das globale Beratungsteam von RepTrak einen direkten strategischen Vorteil – ein Partner, der in allen Regionen Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzt.

Jeder Kunde von Compass erhält durch das globale Beratungsteam von RepTrak einen direkten strategischen Vorteil – ein Partner, der in allen Regionen Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzt. KI-gestützte Navigation Echtzeit-Beratung auf Basis globaler Informationen, die Ihnen dabei hilft, Risiken zu minimieren und Markenwert aufzubauen, bevor Probleme eskalieren.

Verfügbarkeit

Compass wird offiziell im Juli dieses Jahres mit einer schrittweisen globalen Einführung für RepTrak-Kunden starten. Erste Rückmeldungen von ausgewählten Unternehmensnutzern bestätigen, dass Compass eine bahnbrechende Neuerung darstellt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Reputation nicht nur zu überwachen, sondern proaktiv zu verwalten.

RepTrak lädt Führungskräfte aus den Bereichen Kommunikation, Unternehmensangelegenheiten, Markenführung und Reputationsmanagement weltweit ein, Compass kennenzulernen und zu erfahren, wie sie damit ihre Reputation nicht nur dokumentieren, sondern aktiv gestalten können.

Um einen ersten Blick auf Compass zu werfen und mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.reptrak.com/request-demo.

Informationen zur RepTrak Company

Die RepTrak Company ist der weltweit führende Anbieter von Reputationsdaten und -einblicken, der Unternehmen dabei hilft, Reputationsdaten zu nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die prädiktiven Erkenntnisse von RepTrak ermöglichen es den Abonnenten, den Geschäftswert zu sichern, den ROI zu optimieren und ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu verstärken. RepTrak kombiniert fortschrittliche Metriken mit engagierten Reputationsberatern und liefert umsetzbare Analysen, die Unternehmensziele mit der Stimmung der Stakeholder in globalen Märkten und verschiedenen Branchen in Einklang bringen.

The RepTrak Company wurde 2004 gegründet und besitzt die weltweit größte Reputations-Benchmarking-Datenbank, in der jährlich über 1 Million Unternehmensbewertungen gesammelt werden, die von Geschäftsführern, Vorständen und Führungskräften in mehr als 60 Ländern weltweit genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.reptrak.com.

