Kinder der Welt: Musikvideo zum EINE WELT-Song 2024

Shayla Jolie & Filo belegten mit ihrem Song "Kinder der Welt" beim Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" den ersten Platz und sicherten sich einen professionellen Musikvideodreh. Heute feiern die beiden Berlinerinnen die Veröffentlichung des offiziellen Musikvideos zu ihrem EINE WELT-Song - und richten darin eine klare Botschaft an die Welt!

Shayla Jolie & Filo, beide aus Berlin, haben schon früh ihre Leidenschaft für Musik entdeckt. Die beiden elfjährigen Schülerinnen singen "seit sie denken können", sagen sie - und gewannen 2023 den Song Contest "Dein Song für EINE WELT!". Mit ihrem Lied "Kinder der Welt" bringen sie eine kraftvolle Botschaft zum Ausdruck: die Dringlichkeit des weltweiten Klimaschutzes und den Appell an Kinder überall auf der Welt, sich für die Zukunft unseres Planeten einzusetzen. "Wir wollen, dass unsere Musik Menschen bewegt und zum Nachdenken anregt", erklärt Shayla Jolie. Filo fügt hinzu: "Es ist wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und unsere Welt schützen." Ab sofort ist das Musikvideo des Songs auf YouTube und www.eineweltsong.de verfügbar.

Zwei junge Musikerinnen, eine Mission

Der Dreh ihres ersten Musikvideos war Teil des Gewinns beim Song Contest und fand im April im ehrwürdigen Berliner Ballhaus Rixdorf statt. Zur bildhaften Sprache der jungen Ausnahmemusikerinnen wurde eine passende Szenerie geschaffen, die die Kraft ihrer Worte eindrucksvoll unterstreicht.

"Kinder der Welt" kombiniert eingängige Melodien mit tiefgründigen Texten, die zum Handeln motivieren. "Kinder der Welt, hört nicht auf zu rebellieren. Es ist fünf nach zwölf, es muss endlich was passieren!", singen Shayla Jolie & Filo und machen damit auf die Notwendigkeit aufmerksam, aktiv zu werden. Das Lied ist nicht nur ein musikalischer Aufruf, sondern auch ein Versprechen der jungen Generation, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Um dieser Botschaft noch mehr Ausdruck zu verleihen, unterstützte sie der Mädchenchor der Sing-Akademie zu Berlin im Tonstudio. "Dieser Song ist unser Beitrag, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen", sagt Shayla Jolie. "Wir hoffen, dass er viele Kinder und Erwachsene inspiriert, sich uns anzuschließen", ergänzt Filo.

Album kann kostenlos bestellt werden

Das gesamte EINE WELT-Album Vol. 5, einschließlich des Songs "Kinder der Welt", kann kostenlos über die Website www.eineweltsong.de bestellt oder heruntergeladen werden. Es ist außerdem auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Auftritt vor dem Bundespräsidenten

Vor dem Release ihres Musikvideos haben Shayla Jolie & Filo "Kinder der Welt" live bei der Preisverleihung des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik am 18. Juni 2024 in Berlin performt. Diese Veranstaltung würdigte nicht nur die musikalische Leistung der beiden Künstlerinnen noch einmal zusätzlich, sondern rückte auch ihr Engagement für die Eine Welt in den Fokus der entwicklungspolitischen Bildung. Shayla Jolie & Filo sind sich einig: "Wir freuen uns, dass wir dort die Chance hatten, noch mehr Menschen und auch Politiker*innen unsere Botschaft mitzuteilen." Sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze waren bei der Preisverleihung anwesend.

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der aktuellen Runde 2023/2024 wurden weit über 600 Songs aus über 20 verschiedenen Ländern eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.

