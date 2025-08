Mars GmbH

Kaugummi, Kopfhörer, Klassenzimmer: Zahide zeigt, wie der Schulstart mit EXTRA® Kaugummi leichter fällt

Bild-Infos

Download

München (ots)

EXTRA® Kaugummi x Zahide Collab: Die Sängerin und die beliebteste Kaugummimarke Deutschlands[1] launchen einen gemeinsamen Back-to-School-Song

Noch sind Sommerferien – aber in den Köpfen vieler Schüler*innen läuft der Countdown. Back-to-School-Scaries! Das neue Schuljahr löst flaue Gefühle aus. Bald geht’s wieder los mit Lernen, Verpflichtungen, Leistungsdruck – dazu kommen soziale Ängste. Willkommen im Gedankenkarussell: „Schaffe ich, was ich mir vorgenommen habe?“ „Krieg' ich das mit Mathe hin?“ „Werde ich so akzeptiert und gemocht, wie ich bin?“… EXTRA® Kaugummi möchte helfen, das Karussell zu stoppen – mit dem richtigen Soundtrack auf den Ohren, Durchatmen und Kaugummi kauen. Frei nach dem Motto: Abschalten statt Overthinking!

Den frischen Song entwickelte EXTRA® Kaugummi gemeinsam mit Zahide, aka Zah1de. Sie ist 15 Jahre alt, Schülerin aus Berlin und Rapperin. Ihre Tanzvideos machten sie quasi über Nacht zum TikTok-Star. Ihr Song „Mona Lisa Motion“ bewegt ihre Fans maximal – und schaffte es in die Top Ten der deutschen Single-Charts. Mit 8,5 Millionen Followern ist Zahide eine unüberhörbare Stimme ihrer Generation. Sie ist immer fröhlich und unbeschwert – trotzdem kennt sie die Gedankenschleifen am Ende der Ferien nur zu gut: „Die letzten Ferientage fühlen sich für mich so an wie diese Sonntage vor dem Wochenstart. Nur noch intensiver, weil es um ein ganz neues Schuljahr geht. Ich denke dann an alles gleichzeitig. An den Leistungsdruck, an die Erwartungen anderer, daran, ob ich neben der Schule noch genug Zeit für meine Freund*innen und das Tanzen haben werde. Die meisten Sorgen und Gedanken stellen sich später als unnötig heraus, aber in dem Moment sind sie sehr real.“ Was Zahide hilft, zu entspannen? „Musik hören und dabei Kaugummi kauen. Das ist für mich Next-Level, wenn ich aus dem Gedanken-Loop aussteigen und abschalten will.“ Der gemeinsame „Chew Along“-Song mit EXTRA® Kaugummi soll alle mitnehmen und inspirieren, die mit zu vielen Gedanken in den ersten Schultag starten.

Kaugummi rein, Kopfhörer auf – und runterkommen

Musik hören und Kaugummi kauen gehören zum Alltag vieler Schüler*innen wie Luft und WLAN. 85 Prozent[2] setzen auf Musik, wenn sie sich besser fühlen wollen. Und auch Kaugummi kauen ist weit mehr als eine Erfrischung. Fast die Hälfte[3] der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sowie junge Erwachsene stecken sich ganz intuitiv einen Kaugummi in den Mund, wenn sie durchatmen, abschalten, sich konzentrieren oder einen kurzen Me-Moment genießen wollen. Zahide: „Ich habe immer EXTRA® Kaugummi dabei – auch im Klassenzimmer und im Tonstudio! Das Kauen hilft mir, wenn ich runterkommen und wieder ganz bei mir sein will.“ Und so relaxt klingt die neue Collab EXTRA® x Zahide. Der Song hat nach einem cool inszenierten Preview ihres Managements Lunatix auf TikTok schon nach einem Tag mehr als 470K Likes abgeräumt und ist direkt viral gegangen.

Ab heute ist der Song auf diversen Streamingdiensten unter diesem Link zu hören*: https://ots.de/1hDUKa. Anfang September präsentiert Zahide ihn live auf einem exklusiven Event in München – mit chilligen Vibes und Tipps für einen entspannten Schulstart.

*Journalist*innen und Creator, die den Song gratis hören möchten, bitte E-Mail an: bc@ecksteinpr.de.

[1] Nielsen, GUM, Total Germany, Volume Sales, MAT TY W2025 16

[2] Global Audience Origin Teenagers, 2023; Ypulse Teen Research, 2024

[3] The Pineapple Lounge Teen Day In The Life Research, 2024

Über Mars Wrigley

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M’S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY’S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M’S®-Store.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell