Safer Internet Day: "KI: Wie funktioniert das?" fragt KiKA-Medienmagazin "Team Timster" am 8. Februar 2026 / "handy_crush"-TikTok-Livestream am 12. Februar 2026

Im Schulalltag von Kindern sind KI-Chatbots mittlerweile allgegenwärtig. Doch wie funktionieren sie, und welche Risiken bergen sie? Anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar 2026 widmet sich KiKA dem Thema Künstliche Intelligenz und zeigt, wie Kinder KI sinnvoll nutzen können. Das KiKA-Medienmagazin für Grundschulkinder "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) stellt am 8. Februar 2026 um 20:00 Uhr im TV, auf kika.de und in der KiKA-App die Frage "KI: Wie funktioniert das?" Ergänzend sind weitere medienpädagogische Angebote aus dem KiKA-Netzwerk online verfügbar.

"Team Timster" am 8. Februar 2026 in der KiKA-App, auf kika.de, um 20:00 Uhr im TV // mit begleitendem Chat auf kika.de

KI-Chatbots können schon heute viele Fragen beantworten und Kinder beim Lernen oder bei den Hausaufgaben unterstützen. Sie reagieren schnell und wirken erstaunlich klug. Doch sie liegen auch falsch, geben unlogische Antworten oder falsche Quellenhinweise. Im Gespräch mit der KI-Expertin Deborah Woldemichael von der EU-Initiative klicksafe spricht "Team Timster"-Moderatorin Soraya darüber, wie man KI-Chatbots sinnvoll nutzen kann und welche Informationen man ihnen besser nicht anvertraut. Ein Experiment zeigt, warum ein KI-Chatbot keinen menschlichen Freund ersetzen kann.

"Team Timster" ist eine Koproduktion von rbb und NDR unter Federführung von KiKA. "KI: Wie funktioniert das?" verantwortet Steffi Warnatzsch-Abra unter redaktioneller Mitarbeit von Sabine Krätzschmar.

Parallel zur Ausstrahlung von "Team Timster" steht am 8. Februar 2026 ab 20:00 Uhr der KiKA-Chat auf kika.de zur Verfügung. Fragen werden von Deborah Woldemichael, KI-Expertin und Leiterin der EU-Initiative klicksafe, beantwortet.

"handy_crush"-TikTok-Livestream am 12. Februar 2026, um 15:30 Uhr

Für Preteens geht "handy_crush"-Host Noel Dederichs live auf TikTok - diesmal mit Technikexperte @mariusfuxs. Im einstündigen Livestream dreht sich alles um die Frage: Muss es wirklich immer die neueste Technik sein? Außerdem sprechen Noel und sein Gast über Werbung auf Social Media, zeigen wichtige Smartphone-Einstellungen für mehr Sicherheit und ein besseres Handling und werfen gemeinsam einen Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz.

"handy_crush" entsteht in Zusammenarbeit mit dem Content-Netzwerk funk. Redaktionell zeichnen bei KiKA Elisabeth Möckel, Jonas Armbruster und Inka Kiwit unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortlich, Hoai Phuong Tran Thi betreut das Angebot für funk als Partnermanagerin, Head of Content ist Stefan Spiegel.

Medienpädagogische Angebote auf kika.de und in der KiKA-App

Weitere Angebote zum Thema werden auf kika.de und in der KiKA-App gebündelt. Mit dabei sind unter anderem "Checker Tobi - Der Künstliche Intelligenz-Check", "Checker Webshow: KI - Gehört die Zukunft den Maschinen?" (beide BR), "neuneinhalb: ChatGPT im Klassenzimmer - Nie wieder Hausaufgaben?" (WDR), "logo! no.front" mit der Frage, ob Künstliche Intelligenz Lehrkräfte ersetzen soll und die "PUR+"-Ausgabe "Was kann künstliche Intelligenz" (beide ZDF).

Zum Safer Internet Day

Seit 2004 ruft die EU-Initiative klicksafe den Safer Internet Day jährlich aus, um die Sicherheit im Internet zu verbessern. Der diesjährige Aktionstag am 10. Februar 2026 steht unter dem Motto "KI and me. In künstlicher Beziehung" und stellt sich der Frage, wie sich die zunehmende Nutzung von KI-Begleitern auf unser Miteinander und vor allem auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen auswirkt.

