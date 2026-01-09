PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SIGNAL IDUNA Gruppe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SIGNAL IDUNA Gruppe

Presseeinladung: Auszeichnung von Bundeskanzler Friedrich Merz durch den Bäckerinnungsverband West

Hamburg (ots)

Technischer Hinweis - nicht zur redaktionellen Verwendung:

Wir laden Sie herzlich zu einem Pressetermin mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Dortmund ein.

Thema des Termins:

Der Bundeskanzler wird mit dem "Großen Stutenkerl" des Bäckerinnungsverbandes West, der höchsten Ehrung des Verbandes, ausgezeichnet.

Datum und Uhrzeit:

Samstag, 17. Januar 2026, 12:00 Uhr (Beginn Preisverleihung) - Einlass bis 09:30 Uhr

Ort:

SIGNAL IDUNA Gruppe, Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund (Parkplätze stehen vor dem Gebäude zur Verfügung)

Akkreditierungsverfahren:

Für die Teilnahme an diesem Termin ist eine Akkreditierung zwingend erforderlich.

Wir bitten Sie, Ihre Akkreditierungsanträge mit den folgenden Informationen bis spätestens Mittwoch, 14. Januar 2026, 16:00 Uhr per E-Mail an akkreditierung@biv-west.dezu senden:

  1. Name, Vorname
  2. Geburtsdatum und Geburtsort
  3. Medium (Zeitung, Sender, Agentur etc.)
  4. Funktion (Redakteur/in, Fotograf/in, Kamerateam etc.)

Wir weisen darauf hin, dass ohne fristgerechte Akkreditierung ein Einlass leider nicht möglich ist. 

Michael Bartilla
Geschäftsführer
Stromstraße 41 - 40221 Düsseldorf (Sitz des Verbandes)
Bergstraße 79/81 - 44791 Bochum
Tel. 0234/51 65 91 0,
Fax 0234/51 65 91 22
Mail:  michael.bartilla@biv-west.de
Edzard Bennmann
SIGNAL IDUNA Gruppe
Leiter Unternehmenskommunikation
Bereich uk-90700
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Tel. 0231/135 3539
Fax 0231/135 13 3539
Mail:  edzard.bennmann@signal-iduna.de

Pressekontakt:

Edzard Bennmann
SIGNAL IDUNA Gruppe
Leiter Unternehmenskommunikation
Bereich uk-90700
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Tel. 0231/135 3539
Fax 0231/135 13 3539
Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.de

Original-Content von: SIGNAL IDUNA Gruppe, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SIGNAL IDUNA Gruppe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SIGNAL IDUNA Gruppe
Weitere Storys: SIGNAL IDUNA Gruppe
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren