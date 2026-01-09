Presseeinladung: Auszeichnung von Bundeskanzler Friedrich Merz durch den Bäckerinnungsverband West
Hamburg (ots)
Wir laden Sie herzlich zu einem Pressetermin mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Dortmund ein.
Thema des Termins:
Der Bundeskanzler wird mit dem "Großen Stutenkerl" des Bäckerinnungsverbandes West, der höchsten Ehrung des Verbandes, ausgezeichnet.
Datum und Uhrzeit:
Samstag, 17. Januar 2026, 12:00 Uhr (Beginn Preisverleihung) - Einlass bis 09:30 Uhr
Ort:
SIGNAL IDUNA Gruppe, Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund (Parkplätze stehen vor dem Gebäude zur Verfügung)
Akkreditierungsverfahren:
Für die Teilnahme an diesem Termin ist eine Akkreditierung zwingend erforderlich.
Wir bitten Sie, Ihre Akkreditierungsanträge mit den folgenden Informationen bis spätestens Mittwoch, 14. Januar 2026, 16:00 Uhr per E-Mail an akkreditierung@biv-west.dezu senden:
- Name, Vorname
- Geburtsdatum und Geburtsort
- Medium (Zeitung, Sender, Agentur etc.)
- Funktion (Redakteur/in, Fotograf/in, Kamerateam etc.)
Wir weisen darauf hin, dass ohne fristgerechte Akkreditierung ein Einlass leider nicht möglich ist.
Michael Bartilla Geschäftsführer Stromstraße 41 - 40221 Düsseldorf (Sitz des Verbandes) Bergstraße 79/81 - 44791 Bochum Tel. 0234/51 65 91 0, Fax 0234/51 65 91 22 Mail: michael.bartilla@biv-west.de
Edzard Bennmann SIGNAL IDUNA Gruppe Leiter Unternehmenskommunikation Bereich uk-90700 Joseph-Scherer-Straße 3 44139 Dortmund Tel. 0231/135 3539 Fax 0231/135 13 3539 Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.de
Pressekontakt:
Edzard Bennmann
SIGNAL IDUNA Gruppe
Leiter Unternehmenskommunikation
Bereich uk-90700
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Tel. 0231/135 3539
Fax 0231/135 13 3539
Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.de
