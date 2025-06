Starke Partnerschaft im systematisierten und seriellen Bau: Goldbeck und Schindler Deutschland kooperieren langfristig

Schindler Deutschland begrüßt mit Mayland Aufzüge aus dem mittelhessischen Bad Camberg ein weiteres inhabergeführtes Traditionsunternehmen als neues Mitglied in seinem Aufzugsverbund Deutschland (AVD). Weitere Einzelheiten dazu lesen Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung. Kommen Sie bei Rückfragen bitte jederzeit auf mich unter T. 040/790 21 89-89 oder per ...

mehr