KiKA-Kinderredaktionsrat und Weltkindertag am 20. September 2024

Beteiligung an Unicef-Mitmachaktion, Co-Moderation im "MDR Thüringen Journal" und Kuratierung des Silvesterprogramms

Der KiKA-Kinderredaktionsrat tagt in Erfurt anlässlich des Weltkindertags am 20. September 2024. Die sechs Mitglieder - Anisha, Carsten, Djety, Julius, Isa und Theo - haben rund um diesen Tag eine volle Agenda:

In diesem Jahr findet der Weltkindertag zum 70ten Mal statt. Unicef ruft anlässlich dieses Jubiläums zu einer Mitmachaktion auf. Kinderrechte sollen kreativ zusammengetragen werden, und auch der KiKA-Kinderredaktionsrat steuert etwas bei. Das Ergebnis der bundesweiten Aktion, ein überdimensionales Kinderrechte-Puzzle, wird am 19. September 2024 in Berlin präsentiert.

Der zehnjährigen Isa aus Heilbad Heiligenstadt/ Eichsfeld kommt am 20. September 2024, dem Weltkindertag, eine besondere Aufgabe zu: Sie übernimmt die Co-Moderation des "Thüringen Journals" (MDR) um 19:30 Uhr, der MDR-Nachrichtensendung aus Thüringen.

Auch bei "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb), dem wöchentlichen Medienmagazin von KiKA, wird der KiKA-Kinderredaktionsrat tätig. Die sechs verschaffen dem Publikum besondere Formateinblicke und beantworten die Publikumsfrage: "Wie entsteht bei KiKA Programm?". Zu sehen am 6. Oktober 2024 um 20:00 Uhr.

Aber auch hinter der Kamera wartet Arbeit auf den KiKA-Kinderredaktionsrat. In einem Workshop mit den Kolleginnen und Kollegen der KiKA-Content-Koordination kuratieren sie das diesjährige Silvesterabendprogramm und entscheiden damit, mit welchen Angeboten das KiKA-Jahr ausklingen wird.

Weitere Informationen zu dem Engagement von KiKA zum Weltkindertag gibt's auf kika.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

