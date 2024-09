KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA auf der TINCON in Hamburg

Talk über die Gaming-Job-Welt und Challenge mit CastCrafter

Erfurt (ots)

Auf der Jugendkonferenz TINCON dreht sich für KiKA in diesem Jahr alles um das Thema Gaming: Mit einem Talk über die Job-Welt in der Szene und mit einer Challenge zum Mitmachen in der Minecraft Arena ist das KiKA-Format "Ansage!" vor Ort.

Minecraft als Job - CastCrafter im Interview - 18. September 2024, 10:45-11:30 Uhr, Hangar

Den ganzen Tag zocken und dafür auch noch bezahlt werden ist der Wunsch vieler junger Menschen. Minecraft-Streamer und YouTuber CastCrafter lebt diesen Traum. Sarah Kälberer arbeitet als Redaktionsleiterin bei der Produktionsfirma Rocket Beans Entertainment für das KiKA-Format "Ansage!" und ist damit ebenfalls in der Gaming-Szene tätig. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie es ist, professionell zu zocken und sich jeden Tag mit Spielen auseinander zu setzen. Sie geben Insights zu ihren Karrieren und beantworten Fragen aus dem Publikum.

"Ansage!"-Challenge mit CastCrafter: Minecraft - 18. September 2024, 12:15-12:45 Uhr, Minecraft Arena

Bei "Ansage!" stellen die Gaming-Experten Tim (14), Iker (15), Lorian (14) und Junes (15) ihre Vorbilder vor eine Herausforderung in ihren Lieblingsspielen. Bekannte Gaming-Profis probieren sie zu meistern. Bei der TINCON bringt die "Ansage!"-Redakteurin Sarah Kälberer eine Challenge für CastCrafter mit in die Minecraft Arena. Anschließend können sich Interessierte an der Herausforderung versuchen und am Ergebnis von CastCrafter messen.

Die TINCON ist eine Konferenz für digitale Jugendkulturen und gibt den Anliegen junger Menschen eine Bühne. In Vorträgen, Diskussionen und Workshops setzen sich 13- bis 25-Jährige mit Themen wie Digitalisierung, Gesellschaft, Politik, Umweltschutz und Lifestyle auseinander.

