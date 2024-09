Preisgekrönte Grusel-Comedy "Crazy Fun Park" bei KiKA | Serien-Premiere über Verlust und Gefühlschaos ab 14. September 2024

Erfurt (ots) - 365 Tage norwegische Wildnis, ein Jahr lang getrennt von der Familie, ohne Smartphone. Acht Jugendliche wagen in der Doku-Serie "Das Camp in der Wildnis" (BR) ein großes Outdoor-Abenteuer. In 20 Folgen à 25 Minuten wird der nicht so alltägliche Schulalltag der Schülerinnen und Schüler gezeigt - ...

mehr