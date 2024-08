KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) startet mit neuen Schulbattle-Folgen ab dem 30. August 2024 online first auf kika.de und im KiKA-Player in die 20. Jubiläumsstaffel. Insgesamt 16 Schulklassen treten in der Vorrunde von "Die beste Klasse Deutschlands" in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen gegeneinander an. Ob im `Rücken-Labyrinth´, beim `Kopfballhüpfer´ oder `Triangel-Transport´ - mit Teamgeist und Geschick schaffen es nur die besten Klassen, die Herausforderungen der Schulbattles für sich zu entscheiden und dem Traum von der nächsten Runde ein Stück näher zu kommen. Welche Schülerinnen und Schüler dürfen sich auf den Einzug in die Wochenshows freuen?

Folgende Schulklassen gehen bei den Schulbattles der Herbststaffel an den Start:

Klasse 7M1 des Robert-Schuman-Gymnasium aus Saarlouis (Saarland)

Klasse 7E des Gymnasiums Mariano Josephinum aus Hildesheim (Niedersachsen)

Klasse 7A der Parkschule aus Essingen (Baden-Württemberg)

Klasse 7C der Gesamtschule aus Gescher (Nordrhein-Westfalen)

Klasse 6A des Theodor-Fliedner-Gymnasiums aus Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Klasse 6/2 der Neuen Nikolaischule aus Leipzig (Sachsen)

Klasse 6B des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Heilbronn (Baden-Württemberg)

Klasse 6A der Katholische Schule Liebfrauen aus Berlin

Klasse 6B der Johannes-Brahms-Schule aus Pinneberg (Nordrhein-Westfalen)

Klasse 6C des Gymnasiums Hoheluft aus Hamburg

Klasse 6A des St.-Irmengard-Gymnasiums aus Garmisch-Partenkirchen (Bayern)

Klasse 6L des Humboldt-Gymnasiums aus Potsdam (Brandenburg)

Klasse 7A der Elisabethenschule aus Hofheim (Hessen)

Klasse 7 des Staatl. Sportgymnasiums Joh. Chr. Fr. GutsMuths aus Jena (Thüringen)

Klasse 7B des Lise-Meitner-Gymnasiums aus Maxdorf (Rheinland-Pfalz)

Klasse 7B der Saaleschule für (H)alle aus Halle a.d. Saale (Sachsen-Anhalt)

Als Battlemaster unterstützen Reporterin und Redakteurin Anna Klär, Moderatorin Dilara Colak, Content Creator Lukas White, Journalistin Marie Brand sowie YouTuber Julius Berger die Klassen an ihren Schulen vor Ort.

Mit der KiKA-Quiz App kann die KiKA-Community bei "Die beste Klasse Deutschlands" immer mit dabei sein, aktiv mitraten und per Handy oder Tablet tief in die spannenden Wissenswelten des KiKA-Kosmos eintauchen. Exklusiv gibt es zur Herbststaffel im Quizcamp der App ein neues Spezial mit mehreren hundert brandneuen Fragen. Außerdem kann man jederzeit Fragen aus allen Staffeln von "Die beste Klasse Deutschlands" beantworten, sein Wissen testen und sich für die kommende Staffel vorbereiten.

Die Termine der Herbststaffel 2024 von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

Ab 30. August 2024: Schulbattles online first auf kika.de und im KiKA-Player

Ab 19. September 2024: Schulbattles immer donnerstags um 13:30 und 20:10 Uhr und freitags um 13:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA Player

Ab 20. September 2024: Wochenshows, immer freitags, 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

12. Oktober 2024: Superfinale um 8:00 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und im KiKA Player

18. Oktober 2024: Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de, im KiKA Player und in der ARD Mediathek

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

