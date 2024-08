Megatrend E-Sport: die Bayerische und Neodigital starten exklusives Online-Produkt zur Gamescom

die Bayerische

Zur Gamescom in Köln, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik, präsentiert die Bayerische in Kooperation mit dem digitalen Schaden- und Unfallversicherer Neodigital eine innovative Versicherungslösung für Gamer. Die neue Gaming-Police, die ausschließlich online vertrieben wird, bietet umfassenden Schutz für Gaming-Equipment von E-Sportlern und Hobby-Gamern bis zu einem Gesamtwert von 5.000 Euro.

"Mit der Gaming-Police erweitern wir unser Portfolio im Bereich der Sachversicherungen um ein Produkt, das speziell auf die Bedürfnisse einer rapide wachsenden Zielgruppe zugeschnitten ist," erklärt Joachim Zech, Geschäftsführer der die Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH (BOAM). "Gerade junge Menschen investieren oft beträchtliche Summen in ihre Gaming-Ausrüstung, wodurch plötzliche Schäden häufig große Löcher in das persönliche Budget reißen. Mit der Police garantierten wir Gamern eine flexible Vertragsgestaltung und eine schnelle Schadensregulierung."

"Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit der Bayerischen um eine digitale Versicherungslösung in diesem Zukunftsmarkt zu erweitern", so Stefan Wirtz, Vorstand Vertrieb der Neodigital Versicherung AG. "Mit dem modularen Baukastensystem für digitale Versicherungsprodukte bieten wir unseren Kunden auch bei so neuen Angeboten wie einer Gaming-Police binnen kürzester Zeit eine risiko- und zielgruppenspezifische Produktgestaltung an. Dank der Insurance-as-a-Service-Linie von Neodigital können Versicherer so schnell auf neue Trends und Kundenbedürfnisse mit modernen und digitalen Produkten reagieren", erklärt Wirtz weiter.

Starke Verankerung im E-Sport und steigende Relevanz des Gaming-Marktes

Die Bayerische unterstreicht damit ihre starke Verbindung zur Gaming-Community. Als Hauptsponsor und offizieller Versicherungspartner des E-Sport Clans Berlin International Gaming (BIG) engagiert sich die Bayerische intensiv im Bereich E-Sport und Gaming. Mit über 3,3 Milliarden aktiven Gamern weltweit und einer prognostizierten globalen E-Sport-Zuschauerzahl von 640 Millionen im Jahr 2025 ist die Gaming-Branche längst ein wichtiger Teil der modernen Unterhaltungskultur.

Die Gaming-Police deckt eine Vielzahl unterschiedlicher Risiken ab. Drei Tarife - Smart, Komfort und Prestige - bieten maßgeschneiderte Lösungen, je nach individuellem Bedarf. Besonders hervorzuheben ist der weltweite Schutz, der sowohl für neue als auch für gebrauchte und generalüberholte Geräte gilt. Die Absicherung von gebrauchten und generalüberholten Geräte verdeutlicht den Nachhaltigkeitsgedanken der Versicherungsgruppe und bildet einen wichtigen Teil der Kreislaufwirtschaft.

Umfassender Schutz von PCs bis VR-Brillen

Die neue Gaming-Police bietet umfassenden Schutz für Desktop-PCs, Konsolen, VR-Brillen sowie Peripheriegeräte wie Monitore, Tastaturen und Headsets. Versicherbare Geräte können sowohl neu, gebraucht als auch generalüberholt sein, und das bis zu einem Anschaffungswert von 5.000 Euro. Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von einer flexiblen Vertragsgestaltung und einer einfachen, schnellen Online-Vertragsverwaltung.

Die Versicherungslösung ist speziell darauf ausgelegt, einzelne wertvolle Gegenstände im Gaming-Bereich zu schützen. Im Schadensfall werden Reparaturkosten oder - im Falle eines vollständigen Ersatzes - der Zeitwert des Geräts ersetzt. Reparatur oder Ersatz erfolgen bei Schäden durch Flüssigkeiten, Bruch, Diebstahl, Kurzschlüsse und Sabotage durch Dritte. Die Police deckt also zusätzliche Risiken ab, die nicht in Hausratversicherungen enthalten sind.

Die Gaming-Police ist ab sofort exklusiv online erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier: https://www.diebayerische.de/produkte/versicherungen/gaming-police/

