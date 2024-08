KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Taylors Welt der Tiere": Ein Paradies für bedrohte Arten

Premiere der Animationsserie über Vielfalt und besondere Freundschaften

Erfurt (ots)

Schon mal von einem Saiga gehört? Oder einem Kakapo? Das sind nur zwei seltene Arten, die Kinder in der Serie rund um die achtjährige Taylor kennenlernen. "Taylors Welt der Tiere" (ZDF) greift das Thema Artenvielfalt auf. Unterhaltsam, rührend und naturnah vermittelt die 52-teilige Animationsserie für Grundschulkinder ab dem 2. September 2024 montags bis freitags um 13:15 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player tierisches Wissen.

Die französisch-kanadisch-spanische 2D-Animationsserie wurde von Watch Next Media, Image-In Atlantique und Peekaboo Animation produziert. Dabei wurde sie von der UNESCO unterstützt, um das Umweltbewusstsein von Kindern weiter zu fördern. Verantwortlich beim ZDF sind Ingo Weis und Catharina Martin.

Zum Inhalt: Taylor lebt in einer Auffangstation für bedrohte Arten. Dieses einzigartige Reservat wurde von ihren Eltern gegründet und beherbergt verwaiste Jungtiere aus der ganzen Welt. Durch dieses besondere Zuhause hat Taylor ein intensives Gespür für wilde Tiere entwickelt. Sie kommuniziert mit ihnen über Körpersprache, Mimik und Laute - mit Berggorilla Jack sogar in Zeichensprache. Kein Wunder, dass sie ihre Freizeit am liebsten mit den Tieren verbringt. Da darf ihr auch bester Freund und Klassenkamerad Tommy nicht fehlen. Wie Taylor liebt auch er Tiere und ist ein wandelndes Lexikon in Sachen Wissensfragen. Zusammen sind die beiden ein unschlagbares Team.

Weitere Informationen und eine Folge zur Preview finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell