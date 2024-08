ProSieben

Danke Poldi! ProSieben zeigt das Abschiedsspiel von Lukas Podolski am 10. Oktober live in der Prime Time

Unterföhring (ots)

Weltmeister. Deutscher Meister. Pokalsieger. Lukas Podolski hat in seiner Karriere so gut wie alles erreicht. In 130 Länderspielen erzielte er 49 Tore für Deutschland. Vier Mal gewann Podolski den nationalen Pokal - mit vier Mannschaften in vier Ländern. Publikumsliebling Poldi. Jeder kennt ihn. Jeder mag ihn. In Köln, in Deutschland und in der gesamten Fußball-Welt. Nach der kommenden Saison macht der Weltmeister Schluss. Deshalb lädt Lukas Podolski zu einem exklusiven Spiel ins RheinEnergieSTADION ein. ProSieben, Joyn und ran.de zeigen diesen sehr besonderen Abend für und mit Lukas Podolski aus seinem Kölner Wohnzimmer am 10. Oktober. Live. In der Prime Time. Danke Poldi! Unter dem Titel "Unsere 10 kehrt heim - ein letztes Mal in Rut un Wiess" werden neben zahlreichen 2014er-Weltmeistern mit den Trainern Jogi Löw und Hansi Flick auch ehemalige Mannschaftskollegen vom 1. FC Köln, Spieler aus dem aktuellen FC-Kader und Teamkollegen aus Podolskis derzeitiger Mannschaft seines polnischen Heimatvereins Gornik Zabrze dabei sein. Danke Köln! Lukas Podolski will sich noch während seiner aktiven Laufbahn mit diesem einmaligen Spiel bei seinen Weggefährten und allen Fans bedanken und verabschieden. Lukas Podolski: "Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht. Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen. Danke an die Stadt Köln. Danke an die Fans. Danke an den Verein. Danke an alle, die mich da begleitet haben. Wir sehen uns auf ProSieben." ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Podolski und ProSieben. Das passt einfach. Mit dem 'Red Nose Day' haben wir 2018 gemeinsam in Köln einen Bolzplatz auf den Weg gebracht. Jetzt ist es ProSieben eine besondere Ehre, dieses letzte Spiel von Lukas Podolski live aus seinem Kölner Wohnzimmer zu zeigen. ,Danke Poldi' für viele geile Tore, unvergessene Fußballmomente und deine rheinische Herzlichkeit. ProSieben und ganz Fußball-Deutschland freuen sich auf deinen Abend am 10. Oktober." Weitere Infos zur Partie und dem Rahmenprogramm im Stadion und auf ProSieben folgen in den kommenden Wochen auf www.fc.de und ran.de.

