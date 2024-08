ProSieben

Der Kaiser kommt. Pufpaff auch. "TV total XXL" steigt am Donnerstag, 29. August, in der Lanxess Arena in Köln

Unterföhring, 1. August 2024 (ots)

Bausa? Kommt. Roland Kaiser? Kommt. Electric Callboy? Kommt. Die Heavytones? Kommen. Sebastian Pufpaff? Kommt selbstverständlich. Und führt den Reigen an.

Am Donnerstag, 29. August, steigt in der Lanxess Arena in Köln die größte "TV total"-Party aller Zeiten.

Gastgeber Sebastian Pufpaff ist bereit: "Der größte Unterschied zwischen 'TV total' im Studio und 'TV total XXL' in der LANXESS Arena sind die Wege zur Toilette. Glücklicherweise bin ich in einem Alter, wo das noch klappt."

Wichtig zu wissen: Natürlich kommen Nippelboard und Pult. Natürlich kommen XXL-Überraschungen. Kommst du auch? Tickets gibt's hier: https://myshow.de/formats/tv-total-xxl

#WeLove Übergrößen. We Love #TVtotalXXL.

ProSieben zeigt "TV total XXL" am Samstag, 31. August, 20:15 Uhr.

"TV total XXL", am Samstag, 31. August 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

